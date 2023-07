A “grande guerra” dos bilhetes de Taylor Swift chegou a Portugal: “Foi uma maluqueira”

A cantora actua no Estádio da Luz a 24 e 25 de Maio de 2024, mas a bilheteira abriu esta quarta-feira. Quem passou horas na fila queixa-se do sistema de venda e dos preços.

Por todo o mundo chamaram-lhe The Great War, em referência à faixa do último disco de Taylor Swift e fazendo alusão ao clima de desordem e ansiedade que costuma fazer parte da tarefa de comprar bilhetes para a The Eras Tour, mais recente digressão da cantora norte-americana. Esta quarta-feira, a “guerra” chegou a Portugal.

Era meio-dia quando abriu a bilheteira para os dois dias de concerto programados para 2024, sexta-feira, 24 de Maio, e sábado, 25. Ao entrar, o aviso do que aí vinha era inequívoco. “Devido à grande procura de bilhetes para Taylor Swift | The Eras Tour, pedimos que aguarde nesta página antes de ter acesso à venda dos bilhetes”, podia ler-se sobre um ecrã monocromático azul.

Aumentar Planta do Estádio da Luz para concerto da Taylor Swift PÚBLICO

Nos dias anteriores, nas redes sociais multiplicavam-se os conselhos, por vezes contraditórios, para conseguir bilhetes e os melhores lugares. Fazer ou não refresh, usar ou não múltiplos dispositivos, comprar ou não lugares com visão obstruída. Os preços, retirados do código da página da SeeTickets também surgiram na internet. No entanto, esta quarta-feira, o site só pedia uma coisa muito simples (ou não): “aguardar”.

Enquanto os minutos iam passando, alguns aborreciam-se na espera e outros iam desesperando. E alguns swifties - como são conhecidos os fãs fiéis de Taylor Swift - começaram a entrar. Mas a alegria de conseguir (finalmente) chegar à compra foi, no caso de alguns, interrompida por problemas técnicos.

“Entrei na compra por três vezes e em duas deu erro”, conta Daniela Gaio, de 22 anos. Esta enfermeira só conseguiu comprar os quatro bilhetes que pretendia quando entrou no site com a conta de um amigo que também tinha código. Quando conseguiu, alguns bilhetes já não estavam disponíveis. Conseguiu, no entanto, comprar quatro de 68 euros, para o piso 3, lá no alto.

Também Inês Ribeiro, estudante de 19 anos, optou pelos bilhetes desse preço. Tinha estabelecido, antes de se colocar na fila, que daria “no máximo dos máximos” 100 euros. Conseguiu, depois de quase duas horas.

“Entrei ao meio-dia e só consegui às 13h40”, conta. Ainda assim, houve quem aguardasse mais. Na esperança de conseguir um bom lugar na fila, a tradutora Bárbara Ribeiro, de 28 anos, entrou na “sala de espera” para a venda de bilhetes - que apelidou, entre risos, de “maluqueira” - por volta das 10h20. Quando a hora se aproximou, um problema no site obrigou-a a actualizar e a esperar mais 1h30 até conseguir comprar bilhete.

Sistema para venda de bilhetes não é “muito correcto”

Dos 62,50 aos 539 euros, havia bilhetes disponíveis para (quase) todos os gostos. Inês Ribeiro já “previa” preços que rondassem os 90, 100 euros, ainda que os considere “um bocado puxados”. Daniela Gaio acha que os bilhetes no piso zero - de 147,50 euros para cima - são os que fazem menos sentido. “Tendo em conta o salário mínimo nacional, é um bocado exagerado”, queixa-se.

Além do preço, o sistema da venda de bilhetes também mereceu críticas por parte dos swifties. Bárbara considera que o sistema tinha tudo para funcionar, caso a organização fosse mais bem pensada. A tradutora explicou ao PÚBLICO que teve conhecimento de pessoas que não tinham recebido código de acesso - necessário para ter acesso à compra de bilhetes - mas que se colocaram na fila de qualquer forma, o que contribuiu para tornar o processo ainda mais lento para quem tinha, efectivamente, o código.

Além disso, importa explicar que chegar mais cedo à fila para conseguir bilhete não significou, necessariamente, ficar à frente, como é o caso de uma fila normal. Por vezes, pessoas que entraram mais tarde na “sala de espera”, conseguiram comprar bilhete em primeiro lugar. “Não é tão justo”, diz Daniela.

Finda a The Great War - para alguns, à hora de redacção deste artigo, a venda de bilhetes já não está aberta - os felizardos que conseguiram ingressos esperam ansiosamente pelo concerto no Estádio da Luz.

Inês e Bárbara colocam a fasquia “muito alto”. Daniela vai mais longe: “Espero que seja o melhor concerto a que já fui.”

Taylor Swift actua pela primeira vez em Portugal dia 24 e 25 de Maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa. Na The Eras Tour, a cantora qual explora todos os discos que assinou ao longo da carreira. Swift tinha visita marcada a Portugal no Alive de 2020, cancelado pela pandemia.

No Twitter, a SeeTickets, plataforma onde aconteceu a venda de bilhetes, anunciou por volta das 16h27 que já só era possível comprar bilhetes VIP.