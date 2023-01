Caso Taylor Swift: Senado dos EUA discutirá problemas da indústria de bilhetes

Uma comissão do Senado dos EUA realizará uma audição no dia 24 de Janeiro sobre a falta de concorrência na indústria de bilhetes após os problemas da Ticketmaster em gerir a venda de ingressos para o concerto de Taylor Swift.

A audiência da Comissão Judiciária do Senado intitula-se "That's The Ticket: Promover a Concorrência e Proteger os Consumidores no Entretenimento ao Vivo". A comissão não revelou quais as testemunhas que chamará a depor.

Em Novembro, a Ticketmaster cancelou a venda de bilhetes ao público geral para a digressão Eras de Swift, a sua primeira tour em cinco anos, após mais de 3,5 mil milhões de pedidos de fãs, bots e revendedores terem inundado o seu site.

"Os problemas dentro da indústria de bilhetes da América foram tornados dolorosamente óbvios quando o site da Ticketmaster falhou a centenas de milhares de fãs que esperavam comprar bilhetes para a nova digressão de Taylor Swift, mas estes problemas não são novos", disse a senadora Amy Klobuchar, que dirige um subcomité sobre práticas anticoncorrenciais. "Vamos examinar como a concentração nas indústrias do entretenimento ao vivo e da venda de bilhetes prejudica tanto os clientes como os artistas."

Klobuchar e dois outros legisladores argumentaram em Novembro que a Ticketmaster e a sua proprietária, a promotora Live Nation Entertainment, deveriam ser separadas pelo Departamento de Justiça se for encontrada qualquer prova de má conduta numa investigação que está em curso.

A Ticketmaster, que os peritos em práticas anticoncorrenciais argumentam que domina mais de 70% da quota de mercado dos serviços primários de venda de bilhetes para os principais locais de concertos dos EUA, não respondeu a um pedido da Reuters de comentário a esta reunião política.

Em Novembro, a empresa negou quaisquer práticas anticoncorrenciais e notou que continua sob a alçada de um "decreto de consentimento" assinado com o Departamento de Justiça norte-americano na sequência da sua fusão em 2010 com a Live Nation, acrescentando que não há "provas de violações sistémicas do decreto de consentimento".

Os decretos de consentimento são frequentemente utilizados para proibir práticas potencialmente anticoncorrenciais ou para impor outros requisitos como condição para a aprovação de fusões.

Um anterior litígio da Ticketmaster com o Departamento de Justiça culminou num acordo, em Dezembro de 2019, que prorrogou esse decreto de consentimento até 2025.

Swift disse na altura da venda de bilhetes falhada que a sua equipa tinha recebido a garantia de que os vendedores de bilhetes estariam aptos a lidar com um aumento da procura e que era "excruciante" para ela ver estes erros acontecerem sem nada poder fazer.