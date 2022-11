Caso Taylor Swift aumenta pressão sobre gigante dos bilhetes Ticketmaster

O poder de Taylor Swift é tal que não só bateu novo recorde e saiu vencedora do prémio de Artista do Ano nos American Music Awards (AMA) como também se tornou o rosto de uma investigação à Live Nation e à Ticketmaster, gigantes norte-americanas da promoção e da venda de ingressos para espectáculos e outros eventos. Entre problemas técnicos e uma “procura sem precedentes”, o acesso aos bilhetes para a próxima digressão da cantora gerou o caos na semana passada, fazendo saber que existe já uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA, mas também nalguns estados do país, como uma espécie de culminar de anos e anos de queixas de milhões de fãs quanto às dificuldades de acesso aos ingressos e à subida astronómica de preços impostas por aquelas empresas.