Chris Isaak actua no Campo Pequeno a 23 de Julho

Acompanhado da sua banda de longa data Silvertone, o cantor norte-americano Chris Isaak, voz da inconfundível Wicked game, volta a actuar em Portugal a 23 de Julho, dia em que subirá ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa. A notícia foi confirmada esta terça-feira pela promotora Everything is New. A venda dos bilhetes, cujos preços vão dos 26 aos 90 euros, arranca pelas 10h desta quarta-feira, nos pontos de venda habituais e no site da promotora.

A tão sombria como irresistivelmente sensual Wicked game, ancorada numa linha de guitarra clássica e distintiva, bem como na voz melancólica e sedutora de Isaak, é, de longe, a sua música mais conhecida. Lançada em 1989 como um dos temas do seu terceiro álbum, Heart Shaped World, chegou aos lugares mais cotados da tabela de vendas Top 100, da Billboard, em Janeiro de 1991, após ter surgido, numa versão instrumental, no filme Um Coração Selvagem (1990), de David Lynch — a canção passa numa cena nocturna em que os amantes Sailor e Lula (interpretados pelos actores Nicolas Cage e Laura Dern, respectivamente) estão a andar de carro e a fumar cigarros.

Lynch, icónico autor de filmes como Eraserhead — No Céu Tudo é Perfeito (1977), Veludo Azul (1986) e Mulholland Drive (2001), e ainda da série Twin Peaks (1990-1991; 2017), chegaria mesmo a gravar um videoclipe para a canção, mas o seu não é o mais conhecido dos dois de que Wicked game dispõe. Foi Herb Ritts quem assinou o famosíssimo vídeo em que Isaak e a modelo dinamarquesa Helena Christensen estão na praia, a rebolar e a trocar afectos.

Uma vez descrito pela Rolling Stone como o “melhor embaixador moderno do [estilo musical] rockabilly”, Isaak é também a voz de canções como Blue hotel, Somebody’s crying ou Baby did a bad thing, canção de 1995 que, como Wicked game, só se tornou popular mais tarde (neste caso, quatro mais tarde), graças à sua inclusão no derradeiro filme de Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados (1999). O cantor tem na sua discografia 13 álbuns de estúdio, o mais recente dos quais é um disco natalício — Everybody Knows It's Christmas, de 2022. Além da sua trajectória musical, Isaak também já entrou em vários filmes e projectos televisivos.

No cinema, por exemplo, teve papéis discretos no célebre O Silêncio dos Inocentes (1991), com Anthony Hopkins e Jodie Foster nos papéis principais, e Tudo por Um Sonho (1996), musical realizado e protagonizado por Tom Hanks, e participações mais preponderantes em Twin Peaks: Os Últimos Sete Dias de Laura Palmer (1992), filme que foi lançado após a série, mas que funciona como uma prequela da mesma, e em O Pequeno Buda (1993), do cineasta italiano Bernardo Bertolucci e com um jovem Keanu Reeves (futuramente da saga Matrix, por exemplo) num dos papéis principais.

Já na televisão, Isaak foi, por exemplo, o anfitrião de The Chris Isaak Hour (2009), talk-show do canal Biography que teve uma vida curta (apenas oito episódios) e em que o cantor entrevistava e tocava com outros músicos — convidados incluíram Stevie Nicks, dos Fleetwood Mac, Yusuf Islam, anteriormente Cat Stevens, e os Smashing Pumpkins, de Billy Corgan.

A estreia de Chris Isaak em Portugal aconteceu em 2010, no Parque Marechal Carmona, em Cascais.