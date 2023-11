Smashing Pumpkins mais uma vez em Portugal e mais uma vez no Nos Alive

Os Smashing Pumpkins vão actuar no palco principal do festival Nos Alive a 11 de Julho, anunciou esta terça-feira a promotora Everything Is New. Banda sobrevivente do boom do rock alternativo dos anos 1990, autora de álbuns como Gish ou Siamese Dream, mas também de épicos como Mellon Collie and the Infinite Sadness ou do recentíssimo ATUM (sem relação com o peixe), é uma presença assídua em festivais portugueses. Tocaram no Rock in Rio (2012), no Alive (em 2007 e em 2019), no Marés Vivas (2013) e no extinto Imperial ao Vivo (1997), mas também fizeram diversas actuações em nome próprio, nomeadamente na Praça de Touros de Cascais (1996), no Campo Pequeno (2011), no Estádio do Restelo (2000) ou no Coliseu de Lisboa (2000). Neste seu regresso a Portugal e ao Nos Alive, não se sabe ainda se serão cabeças de cartaz da noite para que foram escalados.

Não constituindo novidade ou presença de raridade em Portugal, são "uma das bandas mais acarinhadas pelo público português", argumenta a promotora, e continuam a chamar público para as suas actuações, mesmo que, relativamente à formação original já não haja rasto da baixista D'Arcy (nem da sua substituta Melissa auf der Maur). Hoje os Smashing Pumpkins são sobretudo o grupo de Billy Corgan (voz e guitarra), secundado pelos antigos parceiros James Iha (guitarra) e Jimmy Chamberlin (bateria).

Reza a história que nasceram em Chicago em 1988 e que desde então venderam mais de 30 milhões de álbuns e receberam dois Grammys. Além dos álbuns supracitados, têm no currículo Adore (1998), Machina/The Machines of God (2000), Zeitgeist (2007), Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. (2018). Estão actualmente "a trabalhar em nova música", que trarão consigo ao Nos Alive, diz a nota da promotora portuguesa.

A organização anunciou esta segunda-feira o seu primeiro nome para 2024, Dua Lipa, encetando a habitual divulgação a conta-gotas dos artistas que actuarão na próxima edição.

Os bilhetes diários para o 16.º Nos Alive custam 84 euros, o passe de dois dias 169 euros e o passe de três dias 203 euros. Os ingressos já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do festival.