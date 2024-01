Príncipe influencer do Brunei já se casou e os festejos duraram uma semana

O príncipe Abdul Mateen do Brunei já está casado com Anisha Rosnah. As celebrações do casamento real ocuparam uma semana inteira, chegando ao fim neste domingo com o grandioso banquete a reunir mais de cinco mil convidados. Mateen, conhecido por príncipe influencer, é o décimo filho do sultão Hassanal Bolkiah.

As celebrações do casamento incluíram várias cerimónias religiosas e seculares. As festividades iniciaram-se domingo passado, 7 de Janeiro, com a Katam Quran, uma leitura especial do Alcorão. Apesar de ser apenas o início, Anisha Rosnah Adam já deslumbrou vestida da noiva com uma criação do designer nacional Teh Firdaus em renda tradicional do Brunei, desvendou o criador no Instagram, onde partilhou fotografias da cerimónia.

Na quarta-feira, foi a vez da mais simbólica das cerimónias, a Istiadat Berbedak — comum em países como a Malásia ou o Brunei. Durante o ritual, os noivos são abençoados pelos membros mais próximos da família que lhes desejam uma vida de felicidade e muita fertilidade, aplicando uma pasta nas suas mãos, detalha a revista Tatler.

A cerimónia foi feita separadamente e o noivo chegou acompanhado de uma parada de 40 portadores de lanças. À chegada ao palácio, na capital Bandar Seri Begawan, o príncipe, a usar um traje tradicional vermelho, foi saudado com uma salva de 17 tiros.

No dia seguinte, os noivos foram separados para cerimónias de solenização na Mesquita de Omar Ali Saifuddien. Foi naquele momento que o príncipe se comprometeu oficialmente ao casamento, jurando também fidelidade ao pai, o sultão Hassanal Bolkiah. Aos 32 anos, Abdul Mateen é o quinto na linha de sucessão — atrás dos seus dois irmãos mais velhos e de dois sobrinhos.

Neste domingo, as celebrações chegaram ao fim com a cerimónia em que Abdul Mateen e Anisha Rosnah Adam foram oficialmente reconhecidos como marido e mulher. A nova princesa usou um pequeno bouquet em prata adornado com pedras preciosas, bem como uma tiara de diamantes, utilizada pela princesa Azemah no casamento do ano passado.

Por fim, o grande banquete real reuniu mais de cinco mil convidados, incluindo chefes de Estado de países vizinhos como a Indonésia ou as Filipinas — sem olhar a despesas, uma vez que sultão do Brunei é multimilionário. “Obrigado por celebrarem connosco o nosso dia especial. Significa muito para nós”, escreveu o príncipe na legenda de um vídeo partilhado no Instagram,

Abdul Mateen é conhecido como príncipe influencer porque tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram, partilhando não só retratos dos seus deveres oficiais, mas também imagens das férias de luxo ou do trabalho enquanto piloto de helicópteros. É o décimo filho do sultão, fruto do segundo casamento de Hassanal Bolkiah do Brunei.

Durante anos, Mateen foi um dos solteiros da realeza, fazendo suspirar jovens de todo o mundo, até ser anunciado o seu casamento em Outubro passado. A noiva Anisha Rosnah é neta de um dos conselheiros do sultão Hassanal Bolkiah e o seu irmão é um dos melhores amigos do príncipe. A jovem é proprietária de uma empresa de sedas e outra de turismo, diz o site especialista Royal Central.