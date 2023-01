No Brunei, a filha do sultão casou-se e a festa durou uma semana

A princesa Azemah, filha do sultão do Brunei, ​Hassanal Bolkiah, casou-se com um primeiro direito, filho do irmão do pai.

O evento começou no Salão de Banquetes de Istana Nurul Iman, residência oficial do sultão, e foram realizadas sete cerimónias nos dias seguintes, que incluíram troca de presentes, a apresentação da insígnia real, uma cerimónia de casamento de três dias, uma recepção de jantar e um encerramento cerimonial, além de festas populares.

Nas redes sociais, um dos irmãos de Azemah, o príncipe Mateen, partilhou momentos da cerimónia. "Tão feliz pela minha querida irmã mais velha e BJB”, escreveu o príncipe de 31 anos.

O sultão Hassanal Bolkiah do Brunei casou-se com três vezes, tendo-se divorciado das segunda e terceira mulheres, e teve 12 filhos (o príncipe Azim, do seu terceiro enlace, morreu em 2020, aos 38 anos). A princesa Azemah é fruto do segundo casamento do sultão, assim como o príncipe Mateen.