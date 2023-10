Príncipe influencer do Brunei vai casar-se no próximo ano

As celebrações do casamento real do príncipe Mateen e de Anisha Rosnah Adam vão iniciar-se a 7 de Janeiro e devem ocupar dez dias consecutivos.

Um dos solteirões mais cobiçados da realeza mundial, o príncipe Abdul Mateen do Brunei, acaba de anunciar que se vai casar. O casamento do décimo filho do sultão Hassanal Bolkiah está marcado para Janeiro de 2024. A noiva é empresária na área do turismo, avança o site especialista Royal Central.

As celebrações do casamento real de Mateen e de Anisha Rosnah Adam vão iniciar-se a 7 de Janeiro. A festa vai prolongar-se durante dez dias com a solenização do casamento islâmico marcada para o dia 11. O copo d'água acontecerá a 14 e o banquete só no dia seguinte.

Entre os eventos agendados para marcar o casamento do quinto na linha de sucessão — atrás dos seus dois irmãos mais velhos e de dois sobrinhos — a capital Bandar Seri Begawan vai receber uma parada.

Apesar de não se conhecerem muitos detalhes sobre o romance dos noivos, sabe-se que namoram “há algum tempo”. Anisha Rosnah Adam é neta de um dos conselheiros do sultão Hassanal Bolkiah e o seu irmão é um dos melhores amigos do príncipe. A jovem é proprietária de uma empresa de sedas e outra de turismo, diz o mesmo site.

Já Mateen é piloto de helicópteros e um autêntico influencer, com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, onde partilha não só fotografias dos seus deveres oficiais, mas também retratos das suas férias de luxo. É o décimo filho do sultão e o quarto rapaz, o que faz com que passe à frente das irmãs na linha de sucessão ao trono.

O casamento de Mateen e Anisha será a segunda boda real no Brunei no espaço de um ano. Em Janeiro, a princesa Azemah casou-se com um primo direito, numa festa que durou também vários dias e incluiu sete cerimónias, entre trocas de presentes, apresentação da insígnia real e festas populares, além do casamento oficial que se estendeu por três dias.

O sultão Hassanal Bolkiah do Brunei casou-se três vezes, tendo-se divorciado das segunda e terceira mulheres; e teve 12 filhos (o príncipe Azim, do seu terceiro enlace, morreu em 2020, aos 38 anos). A princesa Azemah é fruto do segundo casamento do sultão, assim como o príncipe Mateen.