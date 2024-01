Ex-primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern casou-se com companheiro de longa data

A antiga primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern casou-se com o seu parceiro de longa data, Clarke Gayford, numa cerimónia privada, no sábado, dando finalmente o nó depois do cancelamento das cerimónias durante os rigorosos controlos impostos ao país para fazer face à pandemia de covid-19​.

Ardern, de 43 anos, e Gayford, de 47, ficaram noivos em Maio de 2019 e deveriam ter-se casado no início de 2022, mas a cerimónia foi cancelada devido à abordagem “ir com força, ir cedo”, que permitiu à Nova Zelândia manter baixos os números de mortes causadas pelo coronavírus.

Depois, quando decidiu afastar-se do cargo, alegando faltar-lhe combustível no depósito extra, usou o seu discurso para se dirigir à filha e ao companheiro: “Neve, a mamã está desejosa de estar presente quando começares a escola neste ano e, Clarke, vamos finalmente casar.”

O casamento teve lugar em Hawke’s Bay, na adega Craggy Range, na costa leste da Ilha do Norte da Nova Zelândia, cerca de 310 quilómetros a norte da capital Wellington, disse um porta-voz de Ardern por email.

As fotografias oficiais mostram uma Ardern sorridente, com um vestido branco de silhueta esguia com drapeados, enquanto Gayford veste um clássico fato preto. O vestido da noiva é uma criação da designer nacional Juliette Hogan, que tem uma linha dedicada a casamentos. “Foi um absoluto privilégio criar este vestido”, escreveu a criadora no Instagram, onde partilhou uma fotografia dos noivos.

Neve, a filha do casal, também foi uma das protagonistas do dia, com um vestido de significado especial. A menina de cinco anos terá usado um vestido branco criado a partir do vestido de noiva da avó de Jacinda Ardern​.

Foto O casal estava noivo desde 2019 Reuters/FELICITY JEAN PHOTOGRAPHY

O casamento foi celebrado perante cerca de 50 a 75 convidados, informou o sítio de notícias Stuff. Entre os convidados, encontrava-se o sucessor de Ardern como primeiro-ministro, Chris Hipkins, actual líder da oposição, segundo o New Zealand Herald.

Hawke’s Bay é o lar de uma série de adegas internacionalmente conhecidas e é uma importante área hortícola.

Jacinda Ardern tornou-se um ícone mundial da política de esquerda e das mulheres na liderança como primeira-ministra neozelandesa, função que ocupou entre 2017 e Janeiro do ano passado. Ardern, uma das duas únicas mulheres a ter um bebé enquanto chefiava um Governo, chegou a levar a filha a uma reunião das Nações Unidas, numa altura em que ainda amamentava. Neve tem, agora, 5 anos.

Nos últimos seis meses, Ardern tem estado a realizar três bolsas de estudo na Universidade de Harvard. É ainda administradora do Earthshot Prize do príncipe William e enviada especial para a Christchurch Call — uma rede que procura “eliminar conteúdos terroristas e extremistas violentos online”. A rede foi criada na sequência de um massacre contra muçulmanos, tendo a reacção de Ardern sido aplaudida.