Cinemas com aumento de 2,6 milhões de espectadores e 17,4 milhões de receitas em 2023

Os cinemas portugueses acolheram 12,3 milhões de espectadores em 2023, o que representa um aumento de 27,8% face ao ano anterior, com mais 2,6 milhões de entradas, revelou hoje o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Os dados provisórios sobre consumo de cinema em circuito comercial em 2023 indicam também que a receita bruta de bilheteira aumentou 31,6% face a 2022, ou seja, aumentou 17,4 milhões de euros (ME) para um total de 72,8 milhões de euros.

Estes aumentos significam uma franca recuperação da exibição em sala desde o início da pandemia da covid-19, mas se se excluir os anos marcados pelos confinamentos e encerramento de salas (2020-2021), os dados também demonstram que a audiência e a receita de bilheteira estão ao nível da exibição entre 2014 e 2015.

Nesses anos de 2014-2015 contabilizaram-se entre 12 milhões e 14,5 milhões de espectadores e entre 62,7 milhões de euros e 75 milhões de euros de receitas, respectivamente. Os números do ICA para 2019, o último ano antes do confinamento provocado pela pandemia, apontavam para 15,5 milhões de espectadores e uma receita de bilheteira na casa dos 83,1 milhões de euros.

Em 2023, as exibidoras promoveram 541.911 sessões em 565 salas de cinema. Em cada quatro salas de cinema, uma localizava-se no distrito de Lisboa.

A NOS Lusomundo Cinemas manteve a liderança do mercado da exibição de cinema em Portugal, com 49,5 milhões de euros de receita de bilheteira, ou seja, 68% da quota de mercado, mas em 2023 perdeu a liderança na área da distribuição de filmes para a Cinemundo.

Esta distribuidora somou 30 milhões de euros de receita e cinco milhões de espectadores em 2023, em particular por ter estreado os três filmes mais lucrativos e vistos nesse ano em Portugal: Barbie, Velocidade Furiosa X e Oppenheimer.

A quota da Cinemundo, que actua apenas na distribuição, foi de 41,3%, enquanto a da NOS Lusomundo se ficou em 38,5%, com 28 milhões de euros de receitas e 4,73 milhões de espectadores.

Barbie, de Greta Gerwig, teve 893.787 espectadores e 5,2 milhões de euros de receita, Velocidade Furiosa X, de Louis Leterrier, que teve cenas filmadas em Portugal, somou 691.439 espectadores e 4,2 milhões de euros de bilheteira, e Oppenheimer, de Christopher Nolan, obteve 552.332 entradas e 3,7 milhões de euros.

O filme português mais visto em 2023 foi Pôr-do-Sol: O mistério do colar de São Cajó, de Manuel Pureza, com 118.671 espectadores e cerca 693 mil euros de receita de bilheteira.

Segundo o ICA, em 2023 estrearam-se 47 filmes de produção portuguesa, que obtiveram 1,5 milhões de euros de receita e foram vistos por 328.762 espectadores. Os valores representam uma quota de 2,1% e 2,7% do total de receitas e espectadores, respectivamente.

Em 2023 foram produzidos 98 filmes com o apoio financeiro do ICA, o segundo valor mais alto numa década. Em 2022 tinham sido produzidas 101 obras. Em 2014 foram contabilizadas apenas 27 obras produzidas.