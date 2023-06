O filme de como Pôr do Sol conquistou a cultura pop portuguesa

A série Pôr do Sol entrou de tal forma na cultura pop portuguesa que há à venda reluzentes azulejos a dizer “Odeio ser pobrezinha” ou pólos janotas da “Comissão Nacional de Protecção de Agro-betos”. Também já se sabe que Catarina Martins, a então líder do Bloco de Esquerda, invocou um “Bourbon de Linhaça preocupado com a perda do colar de São Cajó” numa intervenção pública que pôs a sua audiência a rir. Uma imagem com Alexandra Reis, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos circulava, no final do ano passado e no início do caso TAP, entre utilizadores do WhatsApp com a frase “Feliz Ano Novo, Classe Operária!”. Numa visita às filmagens do filme Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó, descobre-se mais uma destas pérolas: alguém baptizou no Google Maps o monte ribatejano arrendado para a rodagem como “Quinta Bourbon e Linhaça”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt