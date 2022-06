A segunda temporada de Pôr do Sol estreia-se em Agosto e só quer deixar saudades

A sátira carinhosa às telenovelas volta ao horário nobre da RTP1 no Verão com elenco reforçado. “Há muita gente a querer entrar nesta brincadeira”, diz o realizador Manuel Pureza. “Não estávamos à espera do fenómeno que foi.”

Subitamente no Verão passado nascia um êxito: Pôr do Sol, a série que brincava às novelas, tornava-se conversa entre amigos, depois a série mais vista de sempre no streaming da RTP Play e, por fim, mantinha-se meses nas tendências dos mais vistos na Netflix. Por fim? Não, porque Pôr do Sol está de volta em Agosto deste ano e, numa altura em que a segunda temporada ainda nem sequer se estreou, a equipa que faz esta sátira só quer uma coisa: “Que deixe saudades”.