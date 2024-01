Mal-estar na corte dinamarquesa? Cunhada de Frederik faltará à sucessão

A princesa Marie Cavallier, nora de Margarida II, não estará presente na sucessão ao trono de Frederik X, que acontece neste domingo, 14 de Janeiro, em Copenhaga. A mulher do príncipe Joachim ficará em Washington, levantando suspeitas de que reinará algum mal-estar entre a família, depois de a monarca ter retirado o título de príncipes aos quatro netos, filhos de Joachim e Marie.

Será uma festa mais modesta do que a coroação de Carlos III, mas esperava-se que a família real dinamarquesa se mostrasse unida neste dia em que Margarida II abdica oficialmente do trono e lhe sucede Frederik X. Todavia, nesta quinta-feira, a agência de notícias da Dinamarca, a Ritzau, deu conta que Marie Cavallier, condessa de Monpezat, não viaja dos Estados Unidos para o momento da proclamação.

Fica, contudo, por esclarecer se os filhos de Joachim e Marie também ficam nos Estados Unidos ou se estarão ao lado do tio Frederik no momento em que se tornará rei. O filho mais novo de Margarida II e a família vivem em Washington desde 2023, ano em que foram despojados dos seus títulos reais.

A decisão foi considerada a mais polémica do reinado de Margarida II, que a justificou como uma tentativa de encolher a família real e dar liberdade às crianças. O objectivo, justificou então a soberana, é o de criar “condições para que os quatro netos possam moldar as suas vidas, sem que sejam limitados por considerações especiais ou deveres que uma ligação formal à casa real dinamarquesa, enquanto instituição, envolve”.

Os filhos de Joachim — Nikolai é o mais velho com 24 anos, seguido de Felix com 22 anos, Henrik de 14 e Athena de 11 — são apenas conhecidos por "excelências". Os dois rapazes mais velhos são fruto do primeiro casamento com Alexandra, condessa de Frederiksborg. Em 2008, voltou a casar-se com a francesa Marie Cavallier, mãe dos dois mais novos.

Apesar de a família se manter normalmente em silêncio quanto a polémicas, Margarida II foi obrigada a vir a público pedir desculpa por ter abalado a dinâmica familiar, depois de Joachim se ter queixado à imprensa que foi avisado apenas com cinco dias de antecedência, sem qualquer voto na decisão.

Desta vez, no que toca à abdicação, anunciada a 31 de Dezembro, a imprensa especialista em realeza relata que Margarida terá avisado os dois filhos apenas três dias antes. Joachim regressa dos Estados Unidos para o dia da sucessão, reforçando a sua posição enquanto apoiante do irmão, que poderá ter de substituir a qualquer momento enquanto regente temporário, tal como a mãe, anunciou a corte dinamarquesa, informando que a ainda rainha poderá assumir o cargo de regente no lugar do seu filho. O conde de Monpezat é agora o quinto na linha de sucessão.

A par de ser príncipe da Dinamarca, Joachim também tem uma carreira diplomática. Desde 1 de Setembro de 2023, é adido da Defesa na Embaixada da Dinamarca em Washington, EUA. Já Marie Cavallier tem-se dedicado exclusivamente à família para auxiliar as crianças na mudança de país.