Depois da polémica, Margarida II da Dinamarca publica retratos da família unida

As fotografias assinalam o fim do ano do jubileu de ouro da monarca dinamarquesa. Surgem dias antes de os netos de Margarida II perderem o título de príncipes.

É ela a rainha há mais tempo no trono na Europa e, este ano, celebrou 50 anos à frente dos destinos da Dinamarca. Para marcar o fim das celebrações do jubileu de ouro, Margarida II divulgou dois novos retratos onde surge com os filhos Frederik e Joachim e as noras Mary e Marie Cavallier. As fotografias foram apresentadas dias antes de os netos da monarca perderem o título de príncipes, uma decisão que gerou polémica.

“Ao longo do ano, o jubileu dos 50 anos de Governo de Sua Majestade foi celebrado com eventos em vários locais do país. É uma tradição antiga que em aniversários o palácio real publique novos retratos”, escreveu a Casa Real na legenda das fotografias publicadas no Instagram, na quarta-feira.

Os retratos datam de Setembro e foram tirados no Palácio de Christiansborg, em Copenhaga, por ocasião de uma gala em homenagem à rainha. Os cinco estão vestidos a rigor e, em primeiro plano, sentado ao lado da mãe, está o príncipe herdeiro Frederik, ladeado da mulher, a australiana Mary, futura rainha consorte. Atrás, está o príncipe Joachim e a mulher. A imagem serve também para mostrar uma família unida depois de uma notícia que terá criado tensões.

A 28 de Setembro, Margarida II anunciou que ia reduzir a família real a partir de 1 de Janeiro de 2023. Os quatro netos, filhos de Joachim, vão deixar de utilizar o título de príncipes e não serão mais tratados por Sua Alteza Real. O segundo filho da soberana também passará a ser conhecido apenas por conde de Monzepat.

O comunicado, que se pensou inicialmente ser fruto de uma decisão familiar, terá apanhado o príncipe de surpresa. Joachim disse à imprensa ter sido avisado apenas com cinco dias de antecedência e desabafou não ter tido poder na decisão. A rainha, contudo, não voltou atrás, prometendo que decidira a favor do futuro dos netos. Mais tarde, emitiu um pedido de desculpas por ter abalado a dinâmica familiar.

A decisão, explicou então a monarca de 82 anos, era justificada como forma de criar “condições para que os quatro netos possam moldar as suas vidas, sem que sejam limitados por considerações especiais ou deveres que uma ligação formal à casa real dinamarquesa, enquanto instituição, envolve”.

Os quatro netos mantêm, contudo, o seu lugar na ordem de sucesso ao trono, ocupam entre a 7.ª e a 10.ª posição. Nikolai, 23 anos, é o mais velho dos filhos de Joachim; seguido de Felix com 20 anos; Henrik de 13 e Athena de 10. Os dois rapazes mais velhos são fruto do primeiro casamento do segundo filho da rainha com Alexandra, condessa de Frederiksborg. Em 2008, voltou a casar-se com a francesa Marie Cavallier e, no ano seguinte, foram pais de Henrik e mais tarde de Athena.

Não foi a primeira vez que Margarida II fez saber que pretendia reduzir a família real. Em 2016, tinha dado conta que só o príncipe Christian, 17 anos, filho de Frederik e segundo na linha de sucessão, deverá receber uma anuidade do Estado enquanto adulto. As medidas são também uma forma de tranquilizar quem critica a monarquia de depender dos contribuintes.

As regras de quem tem direito ao título de príncipe variam consoante as famílias reais. No caso mais mediático do Reino Unido, a atribuição do título foi sofrendo alterações ao longo da história. Em 1917, o rei Jorge V — avô de Isabel II — impôs um limite ao número de príncipes, dada a quantidade de descendentes da rainha Vitória (que teve nove filhos). O decreto impunha que apenas os netos do monarca fossem considerados príncipes ou princesas.

Isabel II mudou as regras para que os filhos do príncipe William e Kate Middleton recebessem o mesmo título, mas o mesmo não se aplicou aos filhos de Harry e Meghan. Carlos III há muito apregoava a ideia de uma família real mais reduzida, que tem vindo a aplicar desde que é rei — há três meses.

Margarida II subiu ao trono em 1972 com 31 anos depois da morte súbita do pai Frederico IX. Era prima em terceiro grau de Isabel II e esteve no seu funeral em Londres, em Setembro. As festas do seu jubileu de ouro foram adiadas em sinal de respeito pela morte da rainha britânica.