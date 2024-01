Já se conhece o programa oficial da sucessão ao trono de Frederik X da Dinamarca

Margarida II abdica oficialmente do trono num Conselho de Estado no Palácio de Christiansborg. Depois, Frederik será proclamado na varanda, perante a multidão.

Já há programa oficial para a sucessão do príncipe Frederik ao trono da Dinamarca. É no domingo, 14 de Janeiro, que se oficializa a abdicação de Margarida II, que foi rainha do país durante 52 anos. Mas, mesmo com menos pompa e circunstância do que outros países, a proclamação do novo Frederik X não passa em branco e também está rodeada de algum cerimonial.

O dia, cujo programa foi divulgado nesta segunda-feira, começará pelas 13h35, hora em que os ainda príncipes Frederik e Mary, acompanhados do filho Christian, vão sair de carro do Palácio Brockdorff​, em Amalienborg, até ao Palácio de Christiansborg. Dois minutos depois, é a vez da rainha Margarida II sair do Palácio Cristiano IX​​ para fazer o mesmo percurso, mas de carruagem e acompanhada do regimento da Guarda Hússar.

É no Palácio de Christiansborg que acontece o Conselho de Estado, às 14h, o momento oficial em que o até agora príncipe herdeiro se tornará rei da Dinamarca, da Gronelândia e das ilhas Feroé — no mesmo dia em que a sua mãe se tornou rainha, a 14 de Janeiro de 1972. Na reunião participam a rainha Margarida II, o novo rei Frederik e a rainha consorte Mary, o novo príncipe herdeiro, Christian, a primeira-ministra, os ministros do Governo de Mette Frederiksen e o secretário de gabinete da casa real.

Durante o Conselho de Estado, Margarida II assinará a declaração de abdicação, momento a partir do qual passará a ser a ser conhecida por “sua majestade, a rainha Margarida”, mantendo dessa forma o título. Em menos de 15 minutos, a rainha-mãe estará de partida para o Palácio de Cristiano IX, em Amalienborg.

Foto A varanda onde Frederik será proclamado Thomas Traasdahl

Foto Palácio de Christiansborg Thomas Traasdahl

Como tal, Margarida não participa na recepção para convidados no Palácio de Christiansborg, organizada pelos novos reis. A “festa” vai demorar apenas meia hora, já que, para as 15h, está agendada a proclamação oficial na varanda do palácio. Frederik X sai à varanda e a primeira-ministra proclama a mudança do trono. De seguida, o novo rei toma a palavra por alguns minutos.

Às 15h10, está terminada a proclamação e é feita uma nova saudação ao novo rei com 27 tiros de honra disparados pelo batalhão Sixtus. É nesse momento que a bandeira real é retirada do Palácio Cristiano IX, residência oficial da rainha Margarida, e hasteada no palácio dos novos reis.

Foto Copenhaga prepara-se para um novo reinado Thomas Traasdahl

Carruagem centenária

Finda a programação em Christiansborg, os reis viajam de carruagem para a sua residência (um percurso normalmente de 20 minutos a pé), escoltados pelo Esquadrão de Cavalos do Regimento de Guardhussardos. A carruagem que transportará Frederik X e a rainha consorte Mary é a das Bodas de Ouro, oferecida pelos artesãos de Copenhaga ao rei Cristiano IX e à rainha Luísa, a propósito da celebração dos seus 50 anos de casamento, em 1892.

“De acordo com o desejo do rei, a carruagem foi construída de forma leve e elegante em mogno revestido preto com o brasão dinamarquês pintado nas duas portas”, explica a casa real, em comunicado. Nas fotografias partilhadas, é possível ver o interior do veículo com assentos em veludo de seda dourada e bordados dourados nas paredes com o brasão dinamarquês. Outra curiosidade que desvendam: esta foi a primeira carruagem a ter luzes eléctricas, tanto no exterior, como no interior.

Só depois de os reis estarem no Palácio Brockdorff é que é feita a transferência das restantes bandeiras reais, pelas 17h. Na manhã seguinte, às 10h, Frederik X e Mary são recebidos no Folketing (o Parlamento dinamarquês), para uma celebração da mudança de trono. No salão nobre do Parlamento, Mette Frederiksen fará um discurso dirigido ao rei. Segue-se uma recepção com toda a família real.

Finalmente, para 21 de Janeiro, está agendada uma eucaristia de celebração, às 14h, na Catedral de Aarhus, com representantes do Governo e da cidade — que fica na península da Jutlândia. Quem celebrará a eucaristia será o confessor real e bispo da diocese de Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen.