Figurinos e adereços de The Crown vão ser leiloados e até há um “vestido da vingança”

São mais de 450 artigos utilizados durante as gravações da série da Netflix. Além de figurinos, há outros adereços mais inusitados, como os portões do Palácio de Buckingham.

Da réplica do vestido da coroação de Isabel II a uma reprodução do Coche Dourado, os figurinos, adereços e cenários da série The Crown estarão em exposição em Londres nesta semana, antes de irem a leilão, a 7 de Fevereiro.

Mais de 450 artigos da série da Netflix, que se centrou no reinado de Isabel II, estão expostos na leiloeira Bonhams, a partir desta quinta-feira, para aliciar futuros compradores e permitir aos fãs da produção terem acesso a um vislumbre dos bastidores.

A série de sucesso, que suscitou controvérsia entre os entusiastas de monarquia devido aos seus diálogos e enredos ficcionados, terminou no final de 2023. Ao longo de seis temporadas, as actrizes Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton deram vida à rainha que mais tempo esteve no trono britânico em diferentes fases da vida.

Entre os objectos em exposição estão os coordenados usados pelas personagens principais, incluindo Elizabeth Debicki, que interpretou a princesa Diana na série, ou Vanessa Kirby, a princesa Margarida.

Foto O vestido de noiva da princesa Margarida é uma das peças a leilão TOLGA AKMEN/Reuters

Por exemplo, a réplica do vestido da coroação da rainha, do manto imperial e da túnica vermelha usada por Foy na primeira temporada tem um valor estimado entre 20 a 30 mil libras (entre 23 a 34 mil euros), enquanto o vestido preto sem ombros usado por Debicki na quinta temporada e inspirado no chamado “vestido da vingança” de Diana tem um preço de oito mil a 12 mil libras (entre nove mil e 13 mil euros).

Também à venda está o que Bonhams diz ser a única reprodução do mundo do Coche Dourado (usado pela família real britânica desde 1762), entre 30 a 50 mil libras (34 mil e 58 mil euros), bem como uma versão da cadeira da coroação (entre 11 mil e 23 mil euros) — que o público pôde ver a original na coroação de Carlos III, em Maio do ano passado.

Há também a réplica dos portões de ferro forjado do Palácio de Buckingham, partir de seis mil libras (sete mil euros), e uma recriação da fachada do número dez de Downing Street, entre 20 a 30 mil libras — a residência do primeiro-ministro britânico.

Foto O Coche Dourado TOLGA AKMEN/Reuters

“Os lotes em venda são de todas as seis temporadas”, explica Charlie Thomas, director de vendas das colecções privadas e icónicas da Bonhams. Embora a rainha seja o foco, “a venda apresenta todos os personagens principais de todas as seis temporadas e é uma verdadeira carta de amor à série”, adianta.

Cerca de 150 lotes serão vendidos em directo no dia 7 de Fevereiro. Outros 300 serão leiloados online, numa venda que decorre entre 11 de Janeiro e 8 de Fevereiro.

As receitas da venda em directo são destinadas à criação de um programa de bolsas de estudo na National Film and Television School, que tem locais de formação em toda a Grã-Bretanha.