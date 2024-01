Portugal é terceiro país da Europa com mais voos atrasados

No ranking dos países com atrasos ou cancelamentos de voos, Portugal só é superado por Turquia e Malta, diz a Airhelp.

Um em cada três passageiros dos voos que saíram dos aeroportos nacionais no ano passado foi afectado por perturbações, como atrasos ou cancelamentos, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pela Airhelp, empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros.

Em 2023, mais de 80 mil voos que saíram dos aeroportos geridos pela ANA “sofreram algum tipo de perturbação – cancelamento ou atraso – afectando mais de 11 milhões de passageiros”, o que equivale a 36% dos mais de 32 milhões de pessoas que viajaram a partir de Portugal. Face a estes números, cerca de “770 mil passageiros tornaram-se elegíveis na obtenção de compensações, de acordo com o Regulamento CE 261/2004”.

A análise realizada pela Airhelp conclui que Portugal é “o terceiro pior país europeu na pontualidade”.

Malta está no topo da lista dos países com mais passageiros afectados por atrasos e cancelamentos, diz a empresa especialista em pedidos de compensações, referindo que, dos mais de três milhões de passageiros que passaram por este país europeu no ano passado, “apenas 60% pode desfrutar do seu voo sem incidentes”.

Nesta lista, a Turquia ocupa a segunda posição: dos mais de dois milhões de passageiros que voaram a partir dos aeroportos turcos, “61% registou algum tipo de perturbação no seu voo”.

Pelo contrário, Lituânia, Noruega e Albânia revelaram-se “os países mais pontuais”.

Em 2023, registaram-se mais de cinco milhões de voos com origem num país europeu, o que significa que mais de 750 milhões de passageiros (mais cem milhões face a 2022) voaram a partir de aeroportos europeus. Apesar da recuperação, os números ainda estão distantes das 950 milhões de viagens registadas em 2019.

Olhando para o panorama europeu, mais de 230 milhões de passageiros sofreram perturbações nos horários dos voos em 2023 e 15 milhões viram os voos cancelados. “Em resultado destas perturbações, 17 milhões de passageiros que voaram a partir de aeroportos europeus em 2023 têm direito a uma indemnização financeira ao abrigo da EC261, que regula os voos com partida da UE”, refere a empresa.

Quanto à transportadora mais pontual, destaca-se a Eurowings. A Airhelp garante que a companhia aérea de baixo custo do grupo Lufthansa (um dos candidatos à compra da TAP) “tem uma taxa de pontualidade de aproximadamente 93%”.

No entanto, a “companhia aérea mais popular para viajar a partir da Europa é a Ryanair”. A low-cost operou mais de 750 mil voos e mais de 125 milhões de viagens, que é “o dobro da segunda companhia aérea mais movimentada”.

É nos meses de Verão, em que aumenta o tráfego aéreo, que se regista a maior taxa de interrupção de voo. Em Julho, 85 milhões de passageiros passaram por um aeroporto europeu. “No mesmo mês, registou-se a maior taxa de falta de pontualidade do ano: 38,20% dos passageiros sofreram algum tipo de interrupção da sua viagem”.

Em termos de tráfego aéreo, Espanha foi o país europeu com mais voos registados – mais de 800 mil voos – e mais movimentos de passageiros – mais de 120 milhões. Seguiu-se a Alemanha, com mais de 650 mil voos, 95 milhões de passageiros e uma taxa de pontualidade de 67%. França surge em terceiro lugar, com mais de 600 mil voos, 90 milhões de passageiros e uma taxa de pontualidade de 65%.