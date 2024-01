Seis artistas portugueses actuam este mês no festival neerlandês Eurosonic

Os artistas portugueses Lina_, Maro, Ana Lua Caiano, Grand Sun, Expresso Transatlântico e Bateu Matou actuam no festival Eurosonic, que começa no dia 17 em Groningen, nos Países Baixos.

O Eurosonic Noorderslag é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

Na vertente de festival, o Eurosonic contará com 256 artistas e bandas de 36 países europeus, que vão apresentar-se ao longo de quatro dias em vários espaços e salas de Groningen.

Entre os seis nomes da música portuguesa que marcarão presença, os Bateu Matou, trio de Quim Albergaria, Ivo Costa e Riot (um dos fundadores de Buraka Som Sistema), vão estar no Eurosonic a convite da rádio pública portuguesa Antena 3, uma das parceiras do festival. No caso de Ana Lua Caiano, que prepara para este ano o álbum de estreia, além de actuar no festival está também nomeada para os prémios Music Moves Europe, da Comissão Europeia, cujos vencedores são anunciados no dia 18. Já a cantora Lina_ edita este mês o álbum Fado Camões, baseado na lírica de Camões, com produção do britânico Justin Adams.

A comitiva portuguesa fica completa com a cantora e multi-instrumentista Maro, os Expresso Transatlântico, que em 2023 lançaram o álbum Ressaca Bailada, onde cruzam rock, fado, funaná, samba, semba, e o quarteto indie rock Grand Sun.