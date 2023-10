No Expresso Transatlântico baila a Lisboa que foi, que é, que talvez não venha a ser

Guitarra eléctrica a dialogar com guitarra portuguesa, bateria a conduzir o ritmo do baile. Rock, fado, funaná, samba, semba. Lisboa real e romantizada. Ressaca Bailada é o álbum de estreia.

O nome nasceu porque, quando a banda começou a ser banda, dois deles estavam em Lisboa, a ensaiar e a trocar ideias como faziam desde há muito, e o outro andava do outro lado do Atlântico, a viver o sonho americano enquanto músico na digressão Madame X de Madonna. Os dois por cá, Sebastião Varela, guitarrista, e Rafael Matos, baterista, gravavam músicas, o de lá, Gaspar Varela, acrescentava a sua guitarra portuguesa. Entre cá e lá, foram lançadas as bases daquilo que conhecemos no EP homónimo de 2021, Expresso Transatlântico. Primeira canção, Primeira rodada.