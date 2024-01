O colorido Carnaval de Estarreja vai ser o “primeiro do mundo” para daltónicos

Nem todos vemos o mundo com as mesmas cores, já se sabe. Como verão os cidadãos com daltonismo o Carnaval, uma das festas mais multicoloridas? Boa pergunta. E, a pensar na resposta, aí está Estarreja pronta a desfilar. O seu Carnaval de 2024 é anunciado como "o primeiro" do mundo a fazer a "inclusão através da cor" graças à "implementação do Código de Identificação de Cores para Daltónicos ColorADD, uma linguagem única, universal e integradora que faz com que a cor chegue a todos", explica a organização.

Os daltónicos, que não não conseguem distinguir algumas cores das outras, ou que têm essa capacidade muito reduzida, com o vermelho e o verde na liderança, poderão assim ter uma outra visão dos festejos carnavalescos.

A organização do evento do distrito de Aveiro diz que "promove a acessibilidade universal para daltónicos" nesta edição, "assumindo-se como o primeiro Carnaval inclusivo pela cor".

O programa "inclui sessões de sensibilização sobre o tema": decorrem esta terça-feira, dia 9 de Janeiro, às 10h10, na Escola Secundária de Estarreja, e às 18h, no Cine-Teatro local, numa "sessão aberta a todos os interessados". Estas sessões marcam o arranque das celebrações do Carnaval de Estarreja.

O ColorADD será implementado na "organização funcional e espacial do Carnaval", contribuindo para "a disseminação de uma linguagem única, universal e inclusiva".

Um Carnaval "pioneiro" que passa assim à prática este código criado pelo designer português Miguel Neiva, que vai dirigir estas sessões.

O ColorADD já está presente em cerca de uma centena de países, sendo, resumia-se no PÚBLICO em 2020, um código “único, inclusivo, universal e transversal” que se traduz na associação das cores primárias (azul, amarelo e magenta) a formas geométricas (triângulos e diagonais).

Considera-se que "uma em cada 10 pessoas é daltónica e mais de 350 Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de daltonismo". Para todos os que forem celebrar o Carnaval de Estarreja, o convite é para que, daltónicos ou não, de uma maneira ou outra, sintam o "poder da cor".

O ColorADD já esteve na berlinda noutras ocasiões, nomeadamente num jogo de futebol em Espanha, que se quis mais inclusivo no ano passado, e pela sua adaptação à Bandeira Azul nas praias.