O sistema português ColorADD chega às praias de Bandeira Azul espanholas

A ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), entidade responsável pela atribuição da Bandeira Azul às praias em Espanha, acaba de assinar um protocolo de cooperação com a ColorADD, promovendo a inclusão e integração das pessoas com daltonismo em todos os espaços balneares com Bandeira Azul, a partir de 2023, “sempre e quando a cor seja um factor de identificação, orientação ou de escolha”, nas praias espanholas.

A sinalização do estado do mar (Bandeiras de Sinais de Praia) é essencialmente um factor que implica a segurança dos banhistas. “Deste modo, o processo de implementação do ColorADD é uma boa prática que acaba de passar, uma vez mais, a fronteira nacional”, lê-se em comunicado da ColorADD.

Com o arranque da época balnear a 1 de Junho em Portugal, são já mais de 130 as praias inclusivas pela cor, de Norte a Sul do país, incluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores, onde o sistema de identificação de cores para daltónicos ColorADD é uma realidade presente na sinalética das áreas balneares. Este número de praias representa actualmente mais de 20% das praias do território nacional.

Foto Em Portugal são mais de 130 as praias inclusivas pela cor, de Norte a Sul ColorADD

Desde a assinatura deste protocolo que as praias espanholas são recomendadas a implementar esta boa prática de inclusão, no sentido da obtenção do estatuto de praia com Bandeira Azul. A ColorADD e a ADEAC propõem-se levar a cabo iniciativas de promoção e incentivo à adopção do sistema de identificação de cores para daltónicos nas bandeiras de sinalização do estado do mar, nos contentores de recolha selectiva de lixo e em todos os elementos com pertinência, potenciando a formação e capacitação dos agentes operacionais nas áreas de banhos e recreio balnear.

A ColorADD refere que tem levado a cabo “um esforço de internacionalização, estando já presente em diversas praias pelo mundo”, de Espanha à Grécia, passando pela Costa Rica, Estados Unidos da América, entre outros.

Em Portugal, a inclusão de um sistema de identificação de cores para daltónicos e sinalização adaptada no contexto de praias é encarada como uma boa prática para a integração, patente na Estratégia Nacional de Inclusão para as Pessoas com Deficiência (ENIPD) para o quadriénio 2021-2025.

Recorde-se que o ColorADD, uma criação portuguesa, é um Sistema de Identificação de Cores para Daltónicos, uma linguagem universal e inovadora que permite, através de entidades e marcas parceiras, incluir sem discriminar mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo.