Abriram as inscrições para o Prémio Arquivo.pt – e há 15.000 euros para atribuir

As candidaturas para a edição de 2024 do Prémio Arquivo.pt estão abertas até 6 de Maio do próximo ano. Este concurso procura premiar pessoas ou equipas que utilizem o serviço do Arquivo.pt para construir projectos em torno da memória histórica online – oferecida pelos milhões de páginas arquivadas neste espaço. Há 15 mil euros para atribuir aos vencedores deste prémio e, ainda, menções honrosas.

O intuito deste concurso é promover trabalhos que se centrem na informação histórica guardada na Internet e a utilizem para criar plataformas ou projectos com impacto na sociedade. Não existe qualquer limitação nos temas, desde que a principal fonte seja o Arquivo.pt, uma infra-estrutura de investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, gerida através da sua unidade da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN).

Para concorrer é necessário submeter um texto e um vídeo curto em português, onde será descrito o trabalho realizado. Estas candidaturas devem depois ser submetidas através do formulário disponível na página do concurso.

Há três prémios atribuídos: 10.000 euros para o primeiro classificado; 3000 euros para o segundo classificado; e ainda 2000 euros para o terceiro classificado do concurso. Além destes prémios monetários, ainda serão distinguidos três trabalhos com menções honrosas atribuídas pelo jornal PÚBLICO, pelo Aveiro Media Competence Center e ainda pela Associação DNS.pt.

No caso desta associação, é a primeira vez que atribuirá uma menção honrosa. A distinção será atribuída a um professor que tenha incentivado a submissão de trabalhos, sendo que o vencedor receberá um cheque de 1900 euros para adquirir um computador portátil.

O júri da sétima edição do Prémio Arquivo.pt é constituído por Arlindo Oliveira (Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa), Catarina Tente (Universidade Nova de Lisboa), Pedro Santa Clara (Universidade Nova de Lisboa), Maria João Valente Rosa (Universidade Nova de Lisboa) e Pedro Sousa Pereira (jornalista da agência Lusa).

Na última edição, os vencedores deste prémio – entre eles, os jornalistas do PÚBLICO Carlos Cipriano e Ruben Martins – utilizaram a informação disponibilizada sobre os tempos de viagem nos comboios da CP ao longo dos últimos 20 anos para mostrar que estas viagens já foram mais rápidas.

A entrega dos prémios do Prémio Arquivo.pt 2024 deverá ocorrer durante o Encontro Ciência 2024.