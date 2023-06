Os horários de comboio mostram que as viagens não estão mais rápidas, pelo contrário

A viagem de Alfa Pendular entre Porto e Faro demora hoje mais 15 minutos do que em 2016. O mesmo acontece se apanharmos um comboio de Lisboa para Braga – em 2011 a viagem demorava menos 15 minutos do que agora. É uma viagem no tempo e nos tempos de viagem da CP que mostra que nos últimos 20 anos estagnámos ou tornámos as deslocações mais lentas, como indica o vencedor do Prémio Arquivo.pt 2023, atribuído pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), uma unidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt