Socialistas pediram, mas Pedro Nuno não se comprometeu com vitória nas legislativas

Os congressistas acreditam que é possível ganhar as eleições, mas o novo líder deixou baixas as expectativas quanto ao acto eleitoral mais importante do seu primeiro mandato à frente do PS.

Os socialistas pedem ao novo líder uma vitória nas legislativas de Março, mas Pedro Nuno Santos parece ser o único a não querer dar grande importância a estas eleições. Neste sábado, colocou como objectivo do seu mandato de dois anos "ganhar as regionais, ganhar as europeias, ganhar as autárquicas e as presidenciais" (prometendo um candidato forte apoiado pelo PS), mas não fez qualquer referência às legislativas. No primeiro discurso do congresso, o novo líder passou a prova da unidade do partido, mas viu crescer a pressão para conter o Chega, combater o PSD e manter a continuidade do legado de António Costa.