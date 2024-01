Desmatamento na Amazónia caiu para metade em 2023, mas aumentou no cerrado

Políticas do Governo de Lula da Silva conseguiram reverter situação de desmatamento na Amazónia. Mas no cerrado, com menos zonas protegidas, a área perdida aumentou 43% em relação a 2022.

O primeiro ano do terceiro mandato do Presidente brasileiro Lula da Silva ficou marcado pela queda expressiva do desmatamento na Amazónia, enquanto os números tiveram um crescimento recorde no cerrado.