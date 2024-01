A enguia da Lagoa de Santo André, “orgulho da gastronomia local”, é um festival à mesa

Juntam-se as enguias da Lagoa de Santo André à “genuinidade da cozinha alentejana” e está pronto a servir mais um festival gastronómico nesta meca da enguia, situada no concelho de Santiago do Cacém.

O Festival da Enguia da Lagoa de Santo André decorre de 26 de Janeiro a 11 de Fevereiro e é de esperar a especialidade de todas as formas e feitios: "enguias fritas e grelhadas, ensopado de enguias, cadeirada de enguias, ou cataplana de enguias, são alguns dos pratos" em destaque, lê-se na informação da autarquia, que organiza o evento com a junta de freguesia.

"O objectivo primordial passa por impulsionar a economia local através da promoção da gastronomia e de um produto de reconhecida qualidade como património local", indica-se.

Foto CM Santiago do Cacém

Os "sabores e saberes locais" estão à mesa dos restaurantes aderentes que elevam a enguia a "orgulho da gastronomia local". A autarquia ainda não divulgou a lista dos restaurantes, mas habitualmente são cerca de uma dúzia, nesta que já é a 9.ª edição do festival (a informação estará disponível no site da câmara).

A enguia é pescada numa zona da reserva natural. A reserva das Lagoas de Santo André e da Sancha, informa o Instituto de Conservação da Natureza, "situa-se na área mais a sul do Arco Litoral Troia-Sines que constitui, fisiograficamente, uma imensa praia com cerca de 65 km de extensão, compreendida entre a foz do Rio Sado e o Cabo de Sines".

Foto CM Santiago do Cacém

A Lagoa de Santo André é a maior lagoa do litoral alentejano com cerca de 500 hectares (a Sancha fica-se pelos 15ha. Para alem da imensidão da praia e das atracções gastronómicas e não só, a sua riqueza chama outros "turistas": muitas aves, o que, claro, chama também os turistas que apreciam observá-las (fim de Verão/Outono são época nobre). Um dos momentos altos do ano é o "espectáculo" anual de abertura da Lagoa de Santo André ao mar (tradição com dois séculos, que decorre em Março), que, no ano passado, foi tarefa difícil e com várias intervenções frustradas.