O “espectáculo” da abertura da lagoa de Santo André ao mar

Em 2022, a seca impediu a operação, mas agora, mesmo com volume de água reduzido, a tradição cumpriu-se. A abertura da lagoa é até um “espectáculo” com muitos espectadores.

Como manda a tradição, e a necessidade de renovação, foi aberta ao mar a lagoa de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém. Anualmente, a tempo da Primavera, é aberta numa operação que chama sempre as atenções. Embora haja excepções: no ano passado, a seca impedia a abertura.

Este ano, apesar de se registar um volume de água reduzido, o "espectáculo" da abertura da lagoa voltou a ocorrer, esta terça-feira à tarde, e com dezenas de espectadores no local.

"Está em causa a renovação da água, melhorando a qualidade dos ecossistemas, através da abertura de um canal profundo perpendicular ao mar", explica o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Foto Abertura da lagoa de Santo André 2023: a operação visa a renovação das águas João Carlos Farinha/ICNF

A operação é realizada "com recurso a meios mecânicos", sendo o canal "escavado abaixo da cota de fundo do corpo lagunar, para que o esvaziamento seja eficiente, promovendo-se o arrastamento dos sedimentos lodosos do fundo".

A intervenção é coordenada pela Agência Portuguesa do Ambiente e realizada em "estreita articulação" entre o ICNF (Direcção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo) e Administração de Região Hidrográfica do Alentejo, com a colaboração da Capitania do Porto de Sines.

Foto A abertura este ano: fotografia captada por drone pelo vigilante da Natureza Paulo Encarnação Paulo Encarnação/ICNF

A união de forças prende-se com o "interesse comum na manutenção da qualidade da água" e "beneficiação dos ecossistemas".

"Seria desejável que o canal permanecesse aberto algumas semanas ou vários dias para permitir esta entrada e saída regular da água a cada ciclo de maré", disse, por seu lado, o director regional da Administração da Região Hidrográfica, André Matoso, à agência Lusa.

Foto Abertura da lagoa de Santo André 2023: Há sempre muitos espectadores para o "espectáculo" João Carlos Farinha /ICNF

Matoso esclarece, porém, que "não houve chuva suficiente nesta bacia hidrográfica" e que por isso é "expectável que o tempo de permanência de abertura ao mar” seja reduzido, sublinhando, porém, a importância da operação "para as actividades de pesca que estão associadas à lagoa".

A vizinha lagoa de Melides também será aberta ao mar, como é costume, confirma Matoso, estando a intervenção marcada para o início da Primavera. "Há dois anos a lagoa de Melides abriu naturalmente, num período em que choveu bastante, de tal forma que rompeu o cordão dunar, mas estamos preparados para intervir com recurso a máquinas", caso esse cenário não se volte a repetir", adiantou.