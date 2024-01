Taxa média dos novos depósitos até um ano chegou aos 3% em Novembro

A remuneração dos depósitos em Portugal continua a subir lentamente, mas está mais perto da média da zona euro. Em Novembro, a taxa média dos novos depósitos a prazo dos particulares subiu para 2,98% (2,93% em Outubro), o valor mais alto desde 2012.

Portugal subiu algumas posições, mas continua a ser o sétimo país a remunerar menos os depósitos a prazo. A progressão média das taxas de juro na zona euro também foi modesta, subindo de 3,27% em Outubro para 3,33% no mês seguinte.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), os depósitos com prazo acordado até um ano atingiu os 3% (2,95% em Outubro), representando 98% do total de novos depósitos a prazo realizados pelos particulares.

Com remuneração abaixo daquele patamar ficaram os novos depósitos com prazo de um a dois anos, em que a taxa de juro bruta a subiu para 2,67% (de 2,15% em Outubro).

A sinalizar a incerteza quanto à manutenção dos juros dos depósitos nos actuais patamares está o facto de a rentabilidade garantida para os prazos mais longos já estar a cair, a que não são alheias as perspectivas para as taxas das operações de crédito, que são de queda. A taxa dos depósitos por prazo superior a dois anos caiu, passando de 2,13% em Outubro para 1,99% em Novembro.

O montante de novos depósitos a prazo dos particulares também caiu, ascendendo a 10.065 milhões de euros, menos 625 milhões do que no mês anterior.