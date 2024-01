Novos empréstimos para compra de casa superaram dois mil milhões em Novembro

Os empréstimos às famílias aumentaram em Novembro em todas as finalidades, sendo o que mais se destacou foi o destinado à compra de casa, que superou os dois mil milhões de euros, o valor mais elevado do ano.

O crédito total ascendeu a 2725 milhões de euros, mais 193 milhões de euros que em Outubro, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Por segmentos, o crédito para compra de casa ascendeu a 2040 milhões de euros, mais 161 milhões de euros que no mês anterior.

Esta subida acontece no mês que em se verificou uma ligeira queda do montante de crédito que é contabilizado como novo mas que resultou da renegociação de créditos.

A percentagem de crédito renegociado ascendeu a 37,3% do montante total, abaixo dos 39,6% verificados em Outubro.

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação manteve-se praticamente inalterada, ascendendo a 4,24% em Novembro (4,23% em Outubro). A taxa "tem-se mantido relativamente estável desde Junho e tem vindo a convergir com a média da área do euro (4,05% em Novembro)”, destaca o BdP.

Para a estabilização da taxa contribui o elevado número de empréstimos a taxa mista, isto é, empréstimos com taxa de juro fixa num período inicial do contrato, seguido de um período em que a taxa de juro é variável, que ascenderam a 66% do montante total.

Contudo, a opção de taxa mista tem sido feita por prazos curtos, porque as taxas fixas para esses períodos estão ligeiramente mais baixas que as taxas Euribor, uma situação que começa a alterar-se com a queda das taxas variáveis, essencialmente a 12 e a seis meses.

Já a percentagem de crédito à habitação com taxa fixa para a maturidade total do empréstimo continua reduzida, representando apenas 5,4% em Novembro.

O montante do novo crédito ao consumo aumentou nove milhões de euros, para 459 milhões de euros, e o crédito para outras finalidades aumentou 23 milhões de euros, para 226 milhões de euros.

As taxas de juro médias dos novos empréstimos para consumo (9,06%) e outros fins (5,29%) diminuíram 0,13 pontos percentuais e 0,04 pontos percentuais, respectivamente, face ao mês anterior.