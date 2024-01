E o Sinal de Pontuação do Ano é…

Ainda que quase todos vivam obcecados com as vírgulas, tentarei provar que a edição inaugural do Sinal de Pontuação do Ano só pode ter um vencedor: as aspas.

Agora que já conhecemos a Palavra do Ano, porque não eleger também o sinal de pontuação que mais se notabilizou em 2023?

Não é simples pontuar uma frase. Tudo começa na primária, exclamar ou interrogar era canja (e não “canja”), só que quando chegava a vírgula, a professora era obrigada (e não “obrigada”) a recorrer a uma estratégia pedagógica que felizmente caiu em desuso – o puxão de orelhas: “Não se põe uma vírgula entre o sujeito e o predicado!”. Inserir o sinal de pontuação no sítio certo é fetiche de nazis da gramática. E ainda que quase todos vivam obcecados com as vírgulas, tentarei provar que a edição inaugural do Sinal de Pontuação do Ano só pode ter um vencedor: as aspas.

No que toca a pontuar, eu sou dos que gostam de ficar a ver. Abro o jornal devagarinho, uma página para cada lado, na expectativa de que o jornalista maroto introduza as aspas onde eu mais aprecio: no sítio delas.

Sporting leva 22 jogadores na ‘bagagem’ para Bérgamo (Record)

Valha-me Deus, que neste país se vilipendiam aspas todos os dias! Se as tirarmos, só uma criança de 4 anos, geralmente limitada a interpretações literais, perguntaria ao pai ou à mãe onde se compra uma mala tão grande.

Desafio o leitor a passar os olhos por alguns jornais desportivos (cuidado com as conjuntivites!), que os colunistas da bola são os maiores prevaricadores, tal e qual aqueles árbitros – que tanto os exasperam – que dão amarelo ao mínimo contacto entre os jogadores.

Defrontou o FC Porto na Champions e é disputado por "tubarões" italianos (O Jogo)

Exemplos não faltam, mas o meu favorito será sempre o “onze” inicial.

Manchester City vence Sheffield United e 'cola-se' ao Arsenal (A Bola)

Benfica 'à espera' de Di María (A Bola)

Lukaku 'trama' Ronaldo com recorde de golos em fases de qualificação (A Bola)

Lille de Paulo Fonseca ‘trava’ PSG com um golo nos descontos (Record)

Jogadoras do Sporting 'invadem' Lisboa (Record)

Bailey "distrai" Onana e Manchester United sofre golo. Veja o lance (O Jogo)

Barra nega bis de Cristiano Ronaldo e "ajuda" Al Ittihad (O Jogo)

Futsal: casa cheia para o jogo que pode valer "bilhete" para o Mundial (Mais Futebol)

Como se não bastasse, onde não deveria haver aspas, encontramos cada vez mais plicas (' '), que nunca puseram um pé numa gramática e cuja função é grafar coordenadas ou unidades de tempo, e não disfarçar aspas sem convicção.

Mas cautela, que as aspas multirresistentes também já colonizaram os media generalistas:

Porto ganha novo “pulmão” em agosto de 2024 (Porto Canal)

O DN publica esta semana um conjunto de “embates” entre simpatizantes de cada um dos principais concorrentes à liderança do PS (Capa, Diário de Notícias)

Linha Évora-Elvas: o “atalho” que nos vai ligar mais depressa e melhor a Espanha (Expresso)

Irmãos escapam a ‘voo’ de carro para a morte (capa, Correio da Manhã)

Apoios à mobilidade “verde” vão contra vontade dos utilizadores (Eco)

Costa “dá a mão” a Pedro Nuno para defender o PS e o seu legado (PÚBLICO)

… o que não acontece, por exemplo, no Montijo, que “ganha” no critério de proximidade, mas é o pior em questões ambientais (Expresso)

Para terminar, um hat-trick:

As tendências estatísticas do Portimonense na I Liga dizem-nos que é a equipa que mais remates, cruzamentos e passes longos permite aos adversários e a que mais tempo passa no seu terço do campo. “Trocado por miúdos”, é uma equipa habituada a jogar em bloco baixo. Se a este hábito juntarmos um duelo frente ao Sporting temos um “cocktail” difícil de contornar: havia jogo para “autocarro”. (PÚBLICO)

A overdose de aspas talvez não justifique um puxão de orelhas, nem sequer um “puxão de orelhas”, mas é o leitor quem sai a perder, já que tem que se interrogar constantemente se lhe estará a escapar alguma citação mais nebulosa ou se é seu interlocutor que não sabe usar as aspas.

Na maioria dos casos, a solução é simples: tirar as aspas e avaliar se a mensagem é compreensível sem elas. O Livro de Estilo do PÚBLICO é bastante elucidativo: «[As aspas] servem também para dar ênfase ou assinalar um sentido figurado — guerra de “irmãos”, não se tratando de irmãos de sangue —, mas este recurso só é eficaz se for raro, para além de que a ênfase é dada pela própria força das palavras ou expressões idiomáticas, compreensíveis pelo contexto».

O leitor é bem capaz de descortinar múltiplos sentidos, e as aspas só os deverão sinalizar quando não é evidente a qual deles se refere o autor

O leitor é bem capaz de descortinar múltiplos sentidos, e as aspas só os deverão sinalizar quando não é evidente a qual deles se refere o autor. Se o Joaquim, que divide casa com o Araújo, sai de manhãzinha e deixa um post-it no frigorífico a dizer – Hoje trago uma “amiga” para jantar! – são as aspas que irão impedir o Araújo de arruinar o “convívio” pós-prandial que o Joaquim anseia com tanta expectativa.

Parabéns às aspas (hashtag salvem os tubarões italianos)! E que em 2024, o vencedor não seja o mesmo.