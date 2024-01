“Professor” é a Palavra do Ano segundo a Porto Editora

“Professor” foi a Palavra do Ano de 2023, com cerca de 43 mil votos, na votação online organizada pela Porto Editora. O termo remete para as greves que foram organizadas pelos professores durante o último ano, reivindicando a recuperação do tempo de serviço que esteve congelado e alertando para os problemas nas suas condições de trabalho.

As greves não marcaram só o último ano. Também já em 2022, os professores saíram à rua em protesto. Entre Dezembro de 2022 e Janeiro de 2023 foram cumpridos 30 dias de greve, sendo que a fase mais intensa dos protestos desenrolou-se entre os dias 13 e 19 de Janeiro. Foi também nesta altura que mais de 100 escolas fecharam em todo o país por causa das manifestações.

Já a 16 de Novembro, o governo teve em conta uma das reivindicações dos professores e anunciou a progressão na carreira de 4.500 docentes. A última greve do ano iniciou-se a 20 de Novembro e terminou no dia 29. O protesto, contra a proposta de Orçamento do Estado de 2023 para a Educação​, tinha como objectivo pressionar o parlamento a pensar “as necessidades que a escola pública tem e que não estão reflectidas”.

"Professor" venceu com uma percentagem significativa de votos (48%). Também as greves dos médicos tiveram impacto nos vocábulos que foram mais votados nesta eleição da Porto Editora. Em segundo lugar, com cerca de dez mil votos, posicionou-se a palavra “médico”.

O aumento da popularidade da Inteligência Artificial teve um efeito mais modesto nas escolhas dos votantes, apesar de a expressão “inteligência artificial” ter ficado em terceiro – mas com apenas 29 votos.

“Inflação”, “habitação”, “conflitos”, “jornada”, “clima”, “demissão” e “navegadoras” são, respectivamente, as palavras que fazem parte do top-10 das palavras mais votadas pelos 90 mil participantes na iniciativa.

A Palavra do Ano é uma iniciativa da Porto Editora. “As dez palavras finalistas pretendem retratar a vida colectiva do país ao longo de 2023”, explica a editora, em comunicado. Esta lista é compilada a partir “das sugestões deixadas no site da iniciativa, das propostas de várias escolas do país, das pesquisas online nos dicionários da Porto Editora e do acompanhamento da realidade da língua nos meios de comunicação e redes sociais”, acrescentou.

“Guerra” foi a Palavra do Ano de 2022, fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia. Já em 2021 e 2020, foram “vacina” e “saudade”, respectivamente que conquistaram esta distinção.

Notícia editada por Samuel Silva