Costa “dá a mão” a Pedro Nuno para defender o PS e o seu legado

Os votos do PS em Março de 2024 são o legado de Costa. As tentativas de ridicularizar Pedro Nuno vindas do lado da candidatura de Carneiro servem para fragilizar o PS e a herança de Costa.

Não sei quem convenceu José Luís Carneiro de que era boa ideia andar a demonizar a "geringonça" dia sim, dia não. Quem o fez parece ter-se esquecido do óbvio: por mais que António Costa tivesse sofrido muitas “tormentas” com os parceiros da aliança que o levou ao poder em 2015, por muito que a relação tenha acabado mal com o chumbo do orçamento e obter uma maioria absoluta depois do fim da aventura tenha sido uma coroação, a verdade é uma: a "geringonça" não é obra de Pedro Nuno Santos, mas de António Costa.