Em Portimão, o Sporting soube meter o Rossio na rua da Betesga

Entre o Rossio e a praça da Figueira, em Lisboa, há uma rua curta e estreita que não permite grandes aventuras a multidões. Esta viela, parca em espaço, é a Betesga e a sabedoria popular diz-nos que não se pode lá colocar a praça do Rossio. E foi uma rua desse tipo que o Sporting encontrou neste sábado, em Portimão.

No triunfo (2-1) frente ao Portimonense, os “leões” enfrentaram uma equipa com um autêntico “autocarro” estacionado numa “rua” bem pequena. Com quase todos os jogadores bem próximos da própria área, a equipa algarvia tentou vedar os caminhos ao Sporting, mas cedeu depois de 80 minutos de futebol.

Valeram Gyokeres e Paulinho, que, apesar da reduzida produção ofensiva, deram nexo a um resultado que chegou a parecer inusitado.

Defesa, defesa, defesa

As tendências estatísticas do Portimonense na I Liga dizem-nos que é a equipa que mais remates, cruzamentos e passes longos permite aos adversários e a que mais tempo passa no seu terço do campo. “Trocado por miúdos”, é uma equipa habituada a jogar em bloco baixo. Se a este hábito juntarmos um duelo frente ao Sporting temos um “cocktail” difícil de contornar: havia jogo para “autocarro”.

A equipa algarvia “estacionou” dois veículos longos em redor da sua área e, com onze jogadores atrás da linha da bola, preocupou-se em ter a linha defensiva, de cinco jogadores, bem próxima da linha de quatro médios.

A ideia era retirar ao Sporting o espaço entre linhas, já que o controlo da profundidade – que não existia – e da largura – que a linha de cinco controlava – já estava garantido.

Para este tipo de jogo pede-se capacidade de usar apoios frontais para arrastar os defensores para longe da sua zona, aplicando, depois, diagonais com jogadores vindos de trás.

O problema, para o Sporting, é que os centrais do Portimonense nunca se deixaram arrastar – o que não criava espaço para explorar, mas sugeria, por outro lado, que um jogador mais capaz entre linhas pudesse prosperar – como Pote, que estava no meio-campo, ao lado de Morita, longe dessa zona.

Ao fim de 45 minutos, pouco se passou a nível de oportunidades de golo, apesar de um autêntico “acampamento” no meio-campo do Portimonense.

Paulinho decisivo

Para a segunda parte, Amorim chamou Quaresma, que tentou dotar a equipa de predicados diferentes a nível técnico – vendo o jogo de frente, era alguém capacitado para esse labor. E o Portimonense cedeu aos 59’.

Jogar em permanente processo defensivo é algo confortável em termos de plano de jogo – por ser uma tarefa unidimensional –, mas é problemático no sentido em que o desgaste mental de defesa permanente pode resultar numa pequena desconcentração.

Positivo/Negativo Positivo Gyokeres Não fez um grande jogo, longe disso, mas é um avançado tremendo. Numa partida em que não teve espaço na profundidade ou largura, fez o que pôde. E o que podia era aproveitar uma bola na área para finalizar à ponta-de-lança – trabalho feito.

Positivo Paulinho É difícil definir o jogo de Paulinho. Foi o mais dinâmico do ataque e criou bastante futebol, mas também falhou muitas acções técnicas – em passe e finalização. No fim de contas, foi decisivo. E isso ainda conta bastante. Negativo Edwards Jogo infeliz do britânico, que nunca teve espaço para ver o jogo de frente, vertente em que é mais forte.

Negativo Portimonense A equipa de Paulo Sérgio abdicou de jogar, algo que a diferença de valor não justifica por completo. Onze jogadores atrás da linha da bola, por vezes em 30 ou 40 metros de relvado, já é um nível muito avançado de falta de ambição.

Foi o que aconteceu quando uma bola de Pote permitiu a Gyokeres aparecer de forma sagaz nas costas da defesa algarvia e desviar para golo – um dos centrais do Portimonense leu mal o lance e o outro confiou na abordagem do colega.

A equipa “leonina” queria controlar o jogo em posse, mas uma bola parada, aos 69’, deu a Relvas a possibilidade de cabecear com sucesso.

Fazia sentido? Nem por isso. Mas o nexo ainda importa pouco no futebol. o jogo voltou ao que tinha sido durante uma hora: empate no marcador, Sporting a jogar e Portimonense a sobreviver. Até aos 80’.

Um cruzamento de Morita encontrou o calcanhar de Paulinho, mas a bola ainda contou com o desvio de um adversário antes de entrar na baliza.

Como já aconteceu mais do que uma vez, o Sporting permitiu a uma equipa que pouco atacou conseguir criar lances de perigo na parte final do jogo. Desta vez, correu bem.