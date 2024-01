Pelo menos 70 mortos em explosões perto de cemitério iraniano durante cerimónia pela morte de Soleimani

A televisão do Estado do Irão relatou uma primeira explosão, e depois uma segunda, na cidade de Kerman, durante a cerimónia. Soleimani foi morto em 2020, por um drone dos Estados Unidos.

Duas explosões perto de um cemitério iraniano onde se marcava o aniversário da morte do comandante dos Guardas da Revolução Qassem Soleimani deixaram pelo menos 70 mortos e dezenas de feridos, segundo os media estatais iranianos. As autoridades disseram tratar-se de um “atentado terrorista”.

A televisão do Estado do Irão relatou uma primeira explosão, e depois uma segunda, na cidade de Kerman, durante a cerimónia. Soleimani foi morto em 2020, por um drone dos Estados Unidos, no aeroporto de Bagdad, no Iraque.

A agência semi-oficial Nournews disse, pelo seu lado, que “várias latas de gás explodiram na estrada que levava ao cemitério” e que “as autoridades relevantes estão a monitorizar a situação”.

A agência SNN dizia que várias ambulâncias estavam a ir em direcção ao cemitério, onde centenas de iranianos se tinham juntado para marcar a morte de Soleimani.

A televisão estatal mostrou imagens de socorristas do Crescente Vermelho a tratar feridos. Algumas agências disseram que havia pelo menos 50 feridos.

“As nossas equipas de resposta rápida estão a retirar os feridos, mas há ondas de multidões a bloquear as estradas”, disse Reza Fallah, o responsável pelo Crescente Vermelho na província de Kerman, à televisão estatal.

Soleimani comandava a Força al-Quds, a unidade dos Guardas da Revolução que se ocupa das acções militares no estrangeiro e das operações clandestinas. Foi Soleimani que orquestrou a estratégia de propagação da presença e do poder iraniano no Médio Oriente – o que levou a que fosse descrito por John Maguire, veterano agente da CIA, como “a personalidade operacional mais poderosa do Médio Oriente”.

Na sequência da guerra em Gaza, as forças apoiadas pelo Irão têm estado envolvidas em confrontos com Israel, com ataques dentro de zonas limitadas entre Hezbollah e Israel, e ataques dos rebeldes houthis do Iémen contra navios no mar Vermelho.

O líder do Hezbollah, movimento libanês apoiado pelo Irão, tinha marcado um discurso para esta quarta-feira à noite para assinalar o aniversário da morte de Soleimani. O discurso ganhou outra relevância depois de na véspera um ataque em Beirute ter morto um importante líder do Hamas – algo que Nasrallah tinha dito antes que seria o cruzar de uma “linha vermelha” por Israel (que não confirmou nem desmentiu a autoria do ataque).