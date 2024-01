Alto responsável do Hamas morto num ataque em Beirute

Primeiro ataque na capital libanesa do conflito actual é uma escalada. Israel não confirma nem desmente estar por trás da acção que levou à morte do “número dois” do bureau político do Hamas.

Um ataque atribuído a Israel, que terá usado um drone para atingir um encontro de membros do Hamas em Beirute, matou uma importante figura do movimento palestiniano: Salah al-Arouri, “número dois” do bureau político do Hamas, a figura mais importante a seguir a Ismail Haniyeh ​(que vive no Qatar).