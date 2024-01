Depois de expostos nas montras, para onde vão os cães da Benetton?

Desde meados de Novembro que nas montras da United Colors of Benetton (UCB) há cães brancos, de vários tamanhos, a rivalizar com os manequins que envergam roupa da marca italiana. Respondem pelo nome de Mr. White e ocuparam lojas em Lisboa, Londres, Milão, em suma, em todos os países onde a Benetton está representada, assim como marcaram presença nas redes sociais. O prazo de saída é por esta altura, pós-Natal. E agora, para onde vão?

Em Portugal, a marca tem 74 lojas, cinco outlets e três corners, ou seja, espaços noutras lojas como o El Corte Inglés, em Lisboa e no Porto. "Temos nas nossas montras 115 Mr. White", responde a Benetton ao PÚBLICO. E a dimensão do caniche feito de pelúcia é de 80cm, 150cm e o maior tem 250cm.

"A campanha tem como objectivo celebrar as diferentes famílias que podemos encontrar numa sociedade moderna. As famílias podem ser tradicionais, monoparentais, homossexuais e os animais de estimação também são vistos como elemento das famílias", continua a Benetton, conhecida pelas suas campanhas polémicas nos anos 80 e 90, idealizadas por Oliviero Toscani.

Na década de 1980, o fotógrafo começou por divulgar mensagens de diversidade racial e durante a década de 1990 tornou-se cada vez mais polémico. As imagens que criava — como a do activista David Kirby no leito da morte, ao lado da família, ou da roupa ensanguentada de um soldado bósnio morto na guerra – ocupavam mais páginas de notícia do que espaço de publicidade, dado que eram frequentemente censuradas por vários meios.

Foto Oliviero Toscani/UCB

Hoje, na era das redes sociais, onde tudo pode ser polemizado, as marcas evitam as controvérsias e, ainda assim, podem ser apanhadas de surpresa como aconteceu recentemente com a Zara e o lançamento de uma campanha que muitos consideraram de mau gosto porque associaram-na ao conflito na Faixa de Gaza, apelando ao boicote da marca espanhola.

Assim, o mote da campanha da UCB para este Natal foi "We Are Family" e os animais de estimação estão incluídos, até porque a marca criou uma colecção-cápsula para estes, com peças de roupa como um casaco acolchoado e uma camisola em jacquard (em diferentes cores: amarelo, azul, verde, rosa e azul-noite), além de coleiras e trelas.

Finalizada esta época, o que fará a marca com os cães? Vão ser vendidos. "Neste momento, em várias lojas, temos vários reservados para clientes", responde a Benetton. Os preços começam nos 99€, para os mais pequenos, e os maiores custam 350€. E os que não forem vendidos? "Os restantes permanecem até meados de Fevereiro", acrescenta a marca.

Foto Montras da loja do Chiado, em Lisboa United Colors of Benetton

E depois? "Os Mr. White serão armazenados e distribuídos nas lojas outlet, onde serão utilizados como adereço nas montras no próximo Inverno de 2024", continua a marca. Então, o ciclo repetir-se-á, estarão "disponíveis para venda, como acontece com todo artigo excedente de Outono/Inverno", conclui.