Jeremy Renner confessa um ano depois do acidente: “Ainda tenho muito para lutar”

Foi há um ano, a 1 de Janeiro de 2023, que o actor norte-americano Jeremy Renner quase morreu num acidente com uma máquina de limpar neve. Agora, em entrevista à CNN, a estrela da Marvel recorda o momento trágico, confessando que ainda “tem muito para lutar”, mas garantindo estar grato pela recuperação.

“Sou muito abençoado por ter tantas coisas por que viver: como uma família gigante e uma filha de dez anos”, frisou neste Ano Novo, a mesma data em que foi atropelado por um tractor que lhe fracturou mais de 30 ossos do corpo, quando impedia que a máquina atropelasse o seu sobrinho. Depois de ter estado em coma e sido submetido a várias cirurgias no hospital em Reno, no Nevada, declara que “a única opção era recuperar”.

E teve sempre a família em mente. “Teria desapontado e estragado a vida de tanta gente se tivesse morrido”, nota o Gavião Arqueiro da saga Vingadores da Marvel. E confessa: “Também sou muito teimoso. Ainda tenho muito para lutar e a recuperação é uma estrada longa na minha cabeça e corpo.”

Na mesma entrevista, fala com carinho sobre o sobrinho que o viu ser atropelado pela máquina. “Foram imagens que ele nunca esquecerá. Sei que curar-me seria também uma forma de o curar a ele”, assevera. Depois do directo, partilhou uma fotografia a abraçar o menino e escreveu: “Amor pós-entrevista com o meu querido sobrinho que me ajudou a salvar a vida.” Mais tarde, publicou outra imagem com a filha ─ a razão “número um” de ter sobrevivido.

Jeremy Renner acredita que a cura não dependeu apenas da força física: “Nunca pensei nas minhas doenças físicas, na minha dor ou na minha angústia ─ por isso, o caminho para a recuperação era uma atitude de ficar sempre melhor.” Recentemente, o actor também partilhou um agradecimento público a toda a equipa de profissionais de saúde que o ajudou “a manter-se por cá”.

Em breve, estará oficialmente de volta ao trabalho para filmar a terceira temporada da série The Mayor of Kingstown, exibida em Portugal pelo SkyShowtime, onde dá vida ao protagonista Mike LcLusky. “Acho que estou suficientemente forte. Vamos ver, vou dar o meu melhor.”

Noutra entrevista em Abril, Renner partilhou detalhes do acidente que aconteceu na sua própria casa, na sequência de uma tempestade de neve, enquanto tentava desencravar a máquina semienterrada. A lista de lesões foi longa: “Oito costelas partidas em 14 sítios, o joelho direito, o tornozelo direito, a tíbia da perna esquerda, o tornozelo esquerdo, a clavícula direita, o ombro direito, a mandíbula e a órbita do olho.” Um dos pulmões do actor também colapsou e uma das costelas perfurou o fígado.