Está na altura de começar a planear os próximos mil anos

Parar perante as imponentes paredes de Notre Dame pode inspirar até o observador mais cansado. Esta "sinfonia em pedra", como lhe chamou Victor Hugo, ergue-se a mais de dez andares de altura sobre dezenas de pilares de calcário destinados a inspirar os fiéis.

Como muitas das catedrais da Idade Média, foi o trabalho de gerações, construído por trabalhadores qualificados e pagos. Um pedreiro que lançou os alicerces poderia razoavelmente esperar que o seu trineto desse os últimos retoques no campanário mais de um século depois.

Na nossa luta contra as alterações climáticas, precisamos de grandes obras como Notre Dame, diz Anthony Leiserowitz, director do Programa de Yale sobre Comunicação das Alterações Climáticas.

O clima precisa de objectivos grandes, públicos e audaciosos para os quais todos possam contribuir. As catedrais não foram concluídas durante a vida de quem as iniciou, mas as comunidades aderiram a esses projectos.

É fácil perder a esperança depois de um ano como o último, em que se assistiu à seca na Amazónia, à desflorestação desenfreada, à extinção de recifes de coral e ao ano mais quente registado na Terra. Mas inverter esta situação não será tarefa de uma só geração. Serão necessárias muitas décadas, ou mesmo séculos, daquilo a que Leiserowitz chamou "projectos de catedral".

Tudo, desde a reconstrução dos recifes de coral e a reflorestação da Amazónia até à reestruturação do sistema energético mundial e à captura de gigatoneladas de dióxido de carbono, podem ser as catedrais do nosso tempo. Devemos apresentá-las como projectos audaciosos e transcendentes para o bem colectivo que abrangem gerações - e não apenas na linguagem seca e densa dos relatórios técnicos sobre o clima.

Eis o que seria necessário para construir as catedrais do nosso futuro climático.

Contar o tempo na era das alterações climáticas

Seria difícil encontrar um problema mais desajustado para a nossa psicologia e instituições do que as alterações climáticas. A tomada de decisões nas nossas vidas é frequentemente medida em anos. Para os governos e as empresas, é ainda mais truncada pelos ciclos eleitorais e pelos relatórios trimestrais de resultados.

David Brower, ex-director executivo do Sierra Club e uma das figuras mais influentes do movimento ambientalista dos EUA, via esta miopia como algo semelhante à loucura.

Numa das suas analogias favoritas, Brower comparou os últimos 4 mil milhões de anos de existência da Terra aos seis dias da criação. Nesta escala de tempo, a vida na Terra teria evoluído por volta do meio-dia de terça-feira. As plantas e os animais emergiram dos oceanos nos dias seguintes. Os dinossauros apareceram no final do sábado, às 16 horas, e as sequóias criaram raízes algumas horas depois. Poucos minutos antes da meia-noite de sábado, a humanidade chegou. A Revolução Industrial teve início apenas uma fracção de segundo antes de o relógio bater as 12 horas.

Serão necessários 1000 anos para que uma molécula de CO2 resultante da queima actual de combustíveis fósseis seja naturalmente depositada nas reservas geológicas.

No entanto, muitos de nós agem como se a vida na Terra continuasse a ser a mesma durante o nosso tempo de vida. "Estamos rodeados de pessoas que pensam que o que temos estado a fazer durante aquele quadragésimo de segundo pode continuar indefinidamente", diz Brower. "São consideradas normais, mas estão completamente loucas".

Quer se concorde ou não com David Brower, não é preciso olhar muito longe para ver como as nossas acções de hoje mudaram o curso do planeta e da humanidade durante séculos. Serão necessários 1000 anos para que uma molécula de CO2 resultante da queima actual de combustíveis fósseis seja naturalmente depositada nas reservas geológicas.

Mesmo que paremos as emissões de carbono amanhã, serão necessárias décadas para que o aumento da temperatura abrande, à medida que os oceanos e a atmosfera da Terra atingem o equilíbrio. Alguns efeitos - acidificação dos oceanos, derretimento do gelo e alguma subida do nível do mar - já são essencialmente irreversíveis.

É altura de começar a planear os próximos mil anos.

O que é preciso para construir uma catedral do clima

A boa notícia é que, apesar do âmbito e da complexidade tecnológica do que precisamos de fazer para inverter os danos causados e evitar mais, não está técnica ou financeiramente fora do nosso alcance.

A Agência Internacional de Energia estima que a descarbonização do nosso sistema energético até 2050 custará cerca de 2% do PIB global anual em despesas adicionais. O mundo já investiu milhares de milhões de dólares para melhorar drasticamente as baterias, o hidrogénio limpo, os biocombustíveis e a remoção de carbono (embora ainda seja necessário inventar mais).

No entanto, a nível global, ainda não mobilizámos a sociedade em torno de soluções para o clima, tal como as cidades se mobilizaram em torno de catedrais. Os EUA apenas começaram a construir uma rede nacional de estações de carregamento de veículos eléctricos, algo que a China está muito mais perto de concluir.

O compromisso de restaurar os sumidouros naturais de carbono, como as florestas e os oceanos, continua a ser lento. Até agora, o mundo só protegeu 16% de toda a terra e águas interiores e apenas 8% no âmbito do 30x30, um esforço internacional para reservar 30% do planeta para a natureza até 2030 - apesar de 190 nações terem assinado o plano.

Igualmente assustador será reequipar a economia mundial com electrões limpos e combustíveis renováveis. Prevê-se que a transição para o abandono dos combustíveis fósseis - agora consagrada nas negociações internacionais sobre o clima - demore muitas décadas, talvez mais, à medida que forem sendo desenvolvidas alternativas.

Também aqui devemos ter coragem. Os construtores de catedrais durante a Idade Média ainda utilizavam tecnologia aperfeiçoada milénios antes do seu tempo de vida. A tecnologia moderna está a avançar a um ritmo sem precedentes: Apenas 66 anos separaram o primeiro avião a motor em Kitty Hawk, N.C., e a aterragem da Apollo 11 na Lua. As tecnologias digitais podem acelerar ainda mais a inovação.

Mas as catedrais oferecem outra lição. Nas negociações sobre as alterações climáticas, a tecnologia e o financiamento recebem toda a atenção. Mas tenho vindo a compreender que o que inspira as sociedades a empreenderem grandes projectos é ainda mais importante.

Grande parte da energia criativa da sociedade europeia medieval foi canalizada para estas catedrais monumentais, "uma vontade de fazer parte de um processo que era maior do que si próprio", escreve o sítio do Património Mundial do Castelo e da Catedral de Durham, algo que continua até hoje. Notre Dame, que começou a ser construída há 859 anos, continua a ser um trabalho em curso.

Muitos de nós já não vivemos num mundo dominado pela religião, mas o nosso progresso também depende de algo que é mais inspiração do que inovação: A crença na construção de um futuro melhor.