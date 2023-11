Apenas 2,2% da indústria portuguesa pediu ajuda ao PRR para descarbonização

Mil quinhentos e setenta empresas industriais concorreram e passaram com projectos de descarbonização no concurso aos apoios públicos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Pode parecer um número interessante, mas na realidade trata-se de uma gota da indústria portuguesa (extractiva ou transformadora), que tem cerca de 70 mil empresas e que representam 13% das emissões de gases com efeito de estufa em Portugal. Dito de outro modo, apenas 2,2% da indústria portuguesa pediu ajuda ao PRR para a descarbonização. Mas reduzir ou eliminar esta pegada exige mais tempo e muito mais dinheiro.

