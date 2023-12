Com a ajuda de Barbie, cinemas portugueses continuaram a recuperar público em 2023

Mais 2,4 milhões de pessoas nas salas do que em 2022. Ano finda com 12 milhões de box office e a curar feridas da pandemia, mas mais próximo de 2013 do que de 2019. EUA celebram subida de 20%.

As notícias são boas para os cinemas em Portugal: com uma ajuda de Barbie e de um filme parcialmente rodado no nosso país, Velocidade Furiosa, as bilheteiras vão fechar o ano acima dos 12 milhões de entradas vendidas e receitas brutas de mais dos 71 milhões de euros. São contas que dizem que, por um lado, a recuperação continua no pós-pandemia, mas que ainda se está longe dos números conseguidos em 2019, e, por outro, que numa década as coisas não mudaram assim tanto – tirando os preços dos bilhetes. Já nos EUA, as rolhas das garrafas de champanhe saltam este domingo com receitas a ultrapassar os nove mil milhões de dólares depois de um ano de apostas falhadas, greves e adiamentos.