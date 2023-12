Renda aumentada “de 1300 para 11.000€”: Restaurante Bota Alta despede-se aos 47 anos

O restaurante Bota Alta, um histórico do Bairro Alto e de Lisboa, aberto desde 1976, fechou definitivamente as suas portas este mês. A informação já tinha sido avançada há alguns dias mas, agora, o proprietário e gerente, Paulo Cassiano, apresentou a sua despedida oficial nas redes sociais da casa.

“Apenas hoje me dirijo a vós porque ainda me custa a acreditar que o Bota Alta fechou!”, escreve Cassiano, sobrinho do falecido fundador, António Cassiano.

Oficialmente Loja com História - e mais uma casa a entrar na longa lista de encerramentos este ano -, o restaurante de “cozinha tradicional e familiar” era conhecido de todos os que frequentaram o Bairro Alto ao longo do último meio século, clientes ou não, muito graças ao par de botas icónicas numa porta. Na sua história, inscrevem-se vários nomes célebres e, ainda recentemente, foi cenário do filme biográfico de um dos seus antigos clientes, António Variações.

“Conseguimos ultrapassar várias crises, nomeadamente o covid, época em que continuamos sempre a pagar a renda e foram mantidos todos os funcionários”, refere Cassiano Ribeiro, acusando a empresa imobiliária Bairraltimo da “última crise”: “aumentou a nossa renda mensal de 1300€ para 11.000€! É mesmo verdade 11.000€”. “É lamentável não haver nenhuma legislação para regulamentar o valor das rendas”, comenta ainda, considerando ”muito triste” a falta de intervenção da autarquia.

Ainda este ano, com a ‘guilhotina’ do aumento da renda a pesar, tinha sido lançada uma petição pública online em defesa do restaurante situado na Travessa da Queimada, 35/37, onde as paredes eram decoradas com desenhos e caricaturas emolduradas. A petição, dirigida ao presidente da CML, foi assinada por 447 pessoas, sublinhando-se nesta que o Bota Alta era” uma referência na cidade de Lisboa e também internacionalmente”, “local de encontro para muitas gerações de lisboetas e visitantes estrangeiros” e “um dos poucos restaurantes históricos que ainda existem na cidade”. “A sua possível perda seria um golpe para todos aqueles que apreciam a história e cultura de Lisboa”, lê-se ainda.

Com a perda e o golpe confirmados, Paulo Cassiano escreve agora: “Tenho pena, muita pena de fechar, assim como tenho pena do Bairro Alto e desta Lisboa que está a fechar!”