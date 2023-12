E a contagem continua. Também a histórica Barbearia Campos, no Chiado, fechou

Ainda falta uma semana para o fim de Dezembro, mas o último mês do ano já leva a dianteira no anúncio de encerramento de estabelecimentos comerciais icónicos da capital portuguesa. Em particular do seu centro histórico. E, com eles, uma parte importante da memória da cidade é remetida para os arquivos. Depois da certeza, nesta quinta-feira, do fecho da Livraria Ferin, inaugurada em 1840, na Rua Nova do Almada, e da notícia da cessação da actividade, há cerca de duas semanas, da Casa Chineza, café-restaurante a funcionar desde 1866 na Rua do Ouro, esta semana chega também a confirmação do encerramento da Barbearia Campos, no Chiado, onde se encontrava desde 1886. Um desfecho ditado, segundo o senhorio, pelo incumprimento contratual, uma vez que a renda não seria paga desde Julho passado.

