Portugal em linha com parceiros europeus na indexação de pensões e salários

Com um sistema automático de actualização das pensões e de outros benefícios sociais baseado no valor da inflação passada, mas sem qualquer automatismo nos aumentos realizados nos salários da função pública ou nos escalões do IRS, Portugal está em linha com aquilo que é feito pela maior parte dos países da zona euro, não seguindo políticas que poderiam tornar os choques inflacionistas mais persistentes.

