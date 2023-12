Mais 40 pessoas morrem em inundações e deslizamentos de terra no Congo

Pelo menos mais 40 pessoas morreram no leste da República Democrática do Congo, informaram as autoridades locais, depois das fortes chuvas durante a noite de terça-feira que provocaram inundações e deslizamentos de terra e deixaram os moradores a cavar a lama que cobriu o chão para encontrar corpos.

Na cidade de Bukavu, a população juntou-se para ver, na quarta-feira, um grupo de homens a tirar um carro da lama para recuperar o corpo de uma mulher que estava debaixo dele, disse uma testemunha à Reuters.

Pelo menos 20 pessoas morreram em Bukavu e pelo menos mais 20 foram mortas na aldeia de Burinyi, a 50 km de Bukavu, de acordo com as autoridades dos dois locais.

Yvonne Mukupi, residente em Bukavu, que conseguiu manter-se afastada do dilúvio, mas disse que o seu vizinho foi arrastado pelas águas das cheias."Conseguimos recuperar três corpos debaixo das árvores, mas outros ainda não foram encontrados."

O mau planeamento urbano e as fracas infra-estruturas tornam comunidades como a de Mukupi mais vulneráveis a chuvas extremas, que se estão a tornar mais intensas e frequentes em África devido ao aumento das temperaturas, de acordo com os peritos climáticos das Nações Unidas.

"Quando chove, o principal curso de água fica por vezes obstruído por causa dos resíduos, pelo que fica inundado e afecta as casas", explicou à Reuters Emmanuel Majivuno Kalimba, funcionário de Bukavu, no local, enquanto os residentes trabalhavam para salvar os pertences das suas casas danificadas.

A devastação da noite para o dia segue-se à morte de pelo menos 22 pessoas na província de Kasai-Central, na terça-feira, quando um deslizamento de terras engoliu casas, igrejas e estradas, matando famílias inteiras e deixando pessoas sem casa.