R.D. Congo vai a votos no meio de muitas incertezas e uma rebelião no Leste

Num país com dois terços da área da União Europeia e sistema viário deficitário, onde a capital, Kinshasa, não tem ligação por estrada com nenhuma das outras principais cidades (Mbuji-Mayi, Lubumbashi, Kisangani, Kananga e Goma), o avião particular não é um luxo para quem quer chegar a Presidente. É até um instrumento imprescindível de campanha na República Democrática do Congo, onde os voos comerciais internos são pouco fiáveis.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt