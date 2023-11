Inundações na Toscana causam sete mortes e prejuízos de 300 milhões de euros

As inundações na região italiana da Toscana já provocaram sete mortes. Este sábado, foi encontrado o corpo de um homem de 69 anos em Campi Bisenzio, a cerca de 15 quilómetros a noroeste de Florença, informou a agência noticiosa Ansa. Uma pessoa continua desaparecida.

As autoridades tinham anteriormente anunciado que seis pessoas tinham morrido no dilúvio que começou no final da quinta-feira.

Temia-se que o rio Arno pudesse transbordar também em Florença, depois de se terem registado inundações em cidades vizinhas com a passagem da tempestade Ciarán, mas a maior subida de águas foi registada na manhã de sexta-feira sem se terem verificado grandes incidentes na cidade.

A tempestade Ciarán foi impulsionada por uma poderosa corrente de jacto que varreu o Atlântico, desencadeando fortes chuvas e ventos furiosos que causaram grandes inundações na Irlanda do Norte, em partes da Grã-Bretanha, na Bélgica, nos Países Baixos e em França.

Cerca de 300 pessoas foram forçadas a deixar as suas casas na Toscana, enquanto muitas viram o abastecimento de água e de electricidade cortados, segundo disse o presidente da região, Eugenio Giani, à Ansa este sábado.

Segundo as estimativas iniciais, a tempestade terá causado prejuízos de 300 milhões de euros (322 milhões de dólares), acrescentou o autarca.

Um bombeiro está desaparecido na região nordeste de Veneto, segundo disse o governador da região, citado pela Sky TG24, na sexta-feira.

O governo italiano declarou o estado de emergência na sexta-feira e disponibilizou 5 milhões de euros para ajudar as zonas mais afectadas.

Os alertas meteorológicos continuaram em vigor em várias regiões italianas, com algumas escolas encerradas, ao fim de uma semana em que o país foi fustigado por ventos fortes e chuvas intensas. O país é considerado particularmente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas. Em Maio, as inundações na região de Emilia-Romagna mataram pelo menos 14 pessoas.