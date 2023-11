Imagem de satélite de Ciarán, uma das mais poderosas tempestades a atingir a Europa

Imagem captada no dia 1 de Novembro pelo Copernicus Sentinel-3 mostra o Ciarán a cobrir quase toda a Europa e foi divulgada esta sexta-feira pelo programa europeu de monitorização do clima.

"A tempestade Ciarán provou ser um fenómeno meteorológico extraordinário, uma das mais poderosas tempestades a atingir a Europa nos últimos tempos", confirmam os cientistas do Copérnico, o programa europeu de monitorização do clima. No texto que acompanha a imagem de satélite divulgada esta sexta-feira, os especialistas referem que "esta potência meteorológica varreu o continente, trazendo ventos com força de furacão e chuva intensa".

O fenómeno fez-se sentir numa vasta faixa da Europa, desde as Ilhas Britânicas até à Europa continental, causou várias vítimas mortais e bateu muitos recordes meteorológicos. Esta sexta-feira soube-se que subiram para dez as mortes provocadas pela passagem da tempestade Ciarán pela Europa — mais três do que o balanço avançado pelas autoridades na quinta-feira.

Traineiras de pesca no mar enquanto as ondas batem contra a parede do porto durante a tempestade Ciarán em Folkestone, Kent, Grã-Bretanha, 2 de Novembro de 2023. A tempestade está a causar graves perturbações no sul de Inglaterra, com ventos fortes e chuva EPA/Stuart Brock Fotografia aérea tirada com um drone de um parque de caravanas inundado nas margens do rio Derwent em Stamford Bridge, Grã-Bretanha, 30 de Outubro de 2023 EPA/ADAM VAUGHAN Uma árvore caída durante a tempestade Ciarán em Perros-Guirec, Bretanha, França, 2 de Novembro de 2023,Uma árvore caída durante a tempestade Ciarán em Perros-Guirec, Bretanha, França, 2 de Novembro de 2023 Reuters/BENOIT TESSIER Um cão de pé na água que corre pelas ruas depois de fortes chuvas terem causado grandes inundações, antes da chegada da tempestade Ciarán, no centro da cidade de Newry, na Irlanda do Norte, a 31 de Outubro de 2023 Reuters/CLODAGH KILCOYNE Pessoas carregam um barco enquanto tentam navegar através da água que corre pelas ruas depois de fortes chuvas terem causado grandes inundações, antes da chegada da tempestade Ciarán, no centro da cidade de Newry, Irlanda do Norte, a 31 de Outubro de 2023 Reuters/CLODAGH KILCOYNE Uma mulher tenta caminhar na água que corre pelas ruas depois de fortes chuvas terem causado grandes inundações, ainda antes da chegada da tempestade Ciarán, no centro da cidade de Newry, na Irlanda do Norte, a 31 de Outubro de 2023 Reuters/CLODAGH KILCOYNE Pessoas enfrentam o vento e a chuva em Roterdão, Países Baixos, a 2 de Novembro de 2023, antes da tempestade Ciarán. O Instituto Meteorológico Real dos Países Baixos emitiu um aviso de Código Laranja de ventos muito fortes para as províncias costeiras devido à aproximação da tempestade EPA/JEFFREY GROENEWEG Um homem carrega um guarda-chuva e caminha contra o vento no passeio marítimo da cidade de A Coruña, região da Galiza, noroeste de Espanha, 2 de Novembro de 2023. A tempestade Ciarán fez activar avisos em toda a Espanha, excepto nas Ilhas Canárias, devido a chuvas fortes, rajadas de vento de até 110 km/h e tempestades marítimas, com maior incidência na região da Galiza, que está em alerta vermelho EPA/CABALAR Pessoas limpam árvores caídas na estrada durante a tempestade Ciarán em Dover, Kent, Grã-Bretanha, a 2 de Novembro de 2023. A tempestade Ciarán provocou o cancelamento de alguns serviços de ferry durante a noite. A tempestade está a causar graves perturbações no sul de Inglaterra, com ventos fortes e chuva EPA/Stuart Brock Vista de um carro esmagado por um tronco devido aos fortes ventos causados pela tempestade Ciarán em Madrid, no centro de Espanha, a 2 de Novembro EPA/RODRIGO JIMENEZ Um surfista tenta navegar num mar agitado durante a tempestade Ciarán, em Tramore, Irlanda, a 2 de Novembro de 2023 Reuters/CLODAGH KILCOYNE Uma árvore caída perto de uma casa durante a tempestade Ciarán em Quimperle, Bretanha, França, 2 de Novembro de 2023 Reuters/STEPHANE MAHE Uma árvore caída numa estrada durante a tempestade Ciarán em Couville, perto de Cherbourg, Normandia, França, 2 de Novembro de 2023 Reuters/PASCAL ROSSIGNOL Danos numa propriedade perto do mar, em Kerlouan, no departamento de Finistère, na Bretanha, noroeste de França, 2 de Novembro de 2023. Foi emitido um alerta vermelho para ventos fortes e inundações no departamento de Finistère EPA/VINCENT FEURAY Danos numa propriedade perto do mar, em Kerlouan, no departamento de Finistère, na Bretanha, noroeste de França, 2 de Novembro de 2023 EPA/VINCENT FEURAY Uma estrutura danificada em Kerlouan, no departamento de Finistère, na Bretanha, noroeste de França, 2 de Novembro de 2023 EPA/VINCENT FEURAY Ramos de árvores sobre um carro danificado durante a tempestade Ciarán em Clohars-Carnoet, Bretanha, França, 2 de Novembro de 2023 Reuters/STEPHANE MAHE Pessoas caminham à chuva enquanto a tempestade Ciarán atinge a costa norte de Espanha, em Bermeo, Espanha, a 2 de Novembro de 2023 Reuters/VINCENT WEST A polícia e os trabalhadores de emergência protegem uma cobertura junto a uma árvore caída que matou uma mulher durante a tempestade Ciarán no centro de Madrid, Espanha, a 2 de Novembro de 2023 Reuters/SUSANA VERA Uma onda de maré alta rebenta na marina de Brighton, em Brighton, na Grã-Bretanha, a 2 de Novembro de 2023 EPA/ANDY RAIN Ventos fortes dobram o guarda-chuva de uma mulher durante a tempestade Ciarán no centro de Madrid, Espanha, a 2 de Novembro de 2023 Reuters/SUSANA VERA Traineiras de pesca no mar enquanto as ondas batem contra o porto durante a tempestade Ciarán em Folkestone, Kent, Grã-Bretanha, 2 de Novembro de 2023. A tempestade está a causar graves perturbações no sul de Inglaterra, com ventos fortes e chuva EPA/Stuart Brock Viajantes aguardam na sala de embarque enquanto a tempestade Ciarán perturba a circulação ferroviária na Estação Sul de Bruxelas, Bélgica, 2 de Novembro de 2023. Por razões de segurança, os comboios regulares respeitarão um limite de velocidade de 80 km/h. As linhas de alta velocidade estão limitadas a 160 km/h. O Met Office belga alertou para "vento muito forte" que pode causar danos e perturbações no tráfego EPA/OLIVIER MATTHYS Uma pessoa salta contra o vento enquanto caminha ao longo da costa em Vlissingen, Países Baixos, a 2 de Novembro de 2023, durante a tempestade Ciarán. O Instituto Meteorológico Real dos Países Baixos emitiu um aviso de Código Laranja de ventos muito fortes para as províncias costeiras neerlandesas devido à tempestade EPA/JEFFREY GROENWEG Bombeiros holandeses cortam e limpam uma árvore desenraizada no centro comercial Leyenburg em Haia, Países Baixos, a 2 de Novembro de 2023, na sequência da tempestade Ciarán. Uma mulher ficou presa e teve de ser libertada pelos bombeiros EPA/SEM VAN DER WAL Um ciclista passa por árvores partidas num parque durante a tempestade Ciarán, em Ghent, Bélgica, a 2 de Novembro de 2023 Reuters/YVES HERMAN Espuma de algas arrastada para a costa enquanto ondas enormes atingem a costa perto da praia de Fouxeira em Valdovino, província de A Coruña, região da Galiza, noroeste de Espanha, 2 de Novembro de 2023 EPA/KIKO DELGADO Uma pessoa caminha por entre os escombros de um frontão derrubado pelo vento em Cerecinos de Carrizal, província de Zamora, centro de Espanha, 2 de Novembro de 2023 EPA/Mariam A. Montesinos Bombeiros trabalham no local onde uma jovem morreu depois de ter sido atingida por uma árvore arrancada pelo vento forte em Madrid, no centro de Espanha, 2 de Novembro de 2023 EPA/Rodrigo Jimenez Fotogaleria Traineiras de pesca no mar enquanto as ondas batem contra a parede do porto durante a tempestade Ciarán em Folkestone, Kent, Grã-Bretanha, 2 de Novembro de 2023. A tempestade está a causar graves perturbações no sul de Inglaterra, com ventos fortes e chuva EPA/Stuart Brock

Depois da passagem da tempestade Ciarán, que também provocou queda de árvores em Portugal, sem causar vítimas, a agência meteorológica francesa alerto que há uma nova depressão a caminho do território europeu: Domingos deve atingir França este sábado, de oeste para leste, provocando ventos que podem chegar aos 100 quilómetros por hora. As regiões mais afectadas serão Vendée, Loire-Atlantique e La Manche — mas espera-se que Domingos seja menos intensa que a tempestade Ciarán.

A superfície frontal fria trará chuva forte e persistente ao Norte e Centro de Portugal Continental, em especial no litoral e regiões montanhosas, este sábado. O país não será directamente atingido pela tempestade, mas haverá "períodos de chuva forte e persistente na noite e manhã de dia 4 no Norte e Centro, em especial no litoral e nas regiões montanhosas, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde", disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.