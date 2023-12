Pela primeira vez em 47 anos, todos os animais deste abrigo foram adoptados

A dois dias do Natal, um abrigo de animais do condado de Adams, no estado norte-americano da Pensilvânia, conseguiu um feito histórico: pela primeira vez em 47 anos ficou sem animais nas boxes. Todos foram adoptados.

“Dizer que estamos muito entusiasmados é um eufemismo. A equipa e os voluntários trabalharam muito para tratar dos animais que estavam ao nosso cuidado e garantir que fossem adoptados pela família certa. Esta é a primeira vez em 47 anos que a SPCA fica vazia, e na época de Natal, é um verdadeiro milagre”, escreveu a associação na sexta-feira, dia 22 de Dezembro, no Facebook.

No início deste mês, os funcionários da SPCA alertaram que as instalações estavam quase lotadas. No total, foram resgatados 598 cães e gatos abandonados e ainda 125 animais que se perderam dos tutores e que, entretanto, já foram devolvidos.

Ainda assim, pouco tempo depois da publicação, já tinha chegado um novo gato ao abrigo. A associação adiantou ainda que, durante esta semana, vai buscar animais que vivem noutros abrigos da Pensilvânia e espera conseguiu-lhes mais adoptantes.

“Para já, vamos aproveitar essa conquista! Feliz Natal!", escreveram.

Segundo a Sociedade Americana para Prevenção da Crueldade a Animais (ASPCA, na sigla original), organização de protecção animal, são cerca de 6,3 milhões os animais que vivem nos canis dos Estados Unidos todos os anos, escreve o Guardian, acrescentando que perto de 920 mil são eutanasiados. No entanto, destaca ASPCA, o número tem vindo a diminuir nos últimos anos e é muito inferior aos 2,5 milhões de cães e gatos abatidos nos abrigos em 2011.

Em Portugal, abater animais que vivem em canis municipais por motivos de sobrelotação ou falta de disponibilidade financeira é proibido desde Setembro de 2018.