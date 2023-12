Cães, gatos e pavões: as cinco histórias de animais mais populares em 2023

Os animais foram protagonistas de várias histórias, incluindo algumas que custa acreditar que são verdade. Uma junta de freguesia em Gondomar acolheu e contratou um cão, o Ministério das Finanças anunciou que tem um gato e na Assembleia da República vivem outros tantos animais há mais de 20 anos.

Este ano, a lista é sobre algumas das histórias mais lidas, que também foram as que mais gostamos de escrever. A escolha foi difícil, mas resumimos o melhor do ano em cinco artigos.

Na Assembleia da República vivem gatos, pavões, pombos e gaivotas. Quem cuida deles “respira melhor”

Na casa da democracia, nem todos têm uma pasta. É o caso dos Farrusca, Tobias ou Miau Maria que recebem os cuidados diários de Lina Gomes, enfermeira na Assembleia da República. Também há espaço para os pavões, que às 16h30 se deitam à espera de comida, e para os pombos, que ficam com as migalhas.

Anúbis era um dos galgos esqueléticos de João Moura — agora está assim

O galgo tinha três anos quando fugiu da herdade do cavaleiro tauromáquico João Moura. Estava esquelético, tinha feridas no corpo e um fungo que lhe provocava queda de pêlo. Patrícia Babo soube do caso pela televisão e decidiu adoptar um dos cães.

Anúbis tem agora sete anos, pesa mais de 30 quilos e adora receber mimos. “Toda a gente que o conhece acha-o amoroso. É um cão muito tranquilo.”

A gata Mimi desapareceu em 2012. Dez anos depois, foi devolvida aos donos

Ainda nos custa a acreditar nesta, mas não é o primeiro gato do mundo a quem isto acontece. Mimi desapareceu quando viu uma porta aberta. Durante anos foi mais uma gata vadia nas ruas de Nova Iorque, mas era um animal de hábitos: costumava pedir comida às mesmas pessoas. Até ter ido parar a uma associação.

Depois de verificarem que tinha microchip, contactaram os donos, que agora vivem em Espanha.

Conviver com animais diminui a solidão dos idosos — e neste lar da Maia os cães são bem-vindos

No Centro Social Paroquial de Águas Santas, os cães são presença assídua para animar e trabalhar a motricidade dos idosos. Pitanga, uma das cadelas do projecto Ladra Comigo, pede festas, brincadeira e até aceita quando lhe lavam os dentes

O Animal de Rabo de Peixe, Sky: “A Killa prova que animais adoptados conseguem fazer tudo”

Interpretou Sky, a cadela de Eduardo (José Condessa) na série da Netflix Rabo de Peixe. Na vida real, Killa também é açoriana, vivia num canil da ilha e, em vez de nome, tinha apenas um número: 18871.

Sara Varatojo adoptou-a há dois anos. “É dos cães mais doces que já conheci.”