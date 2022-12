Podcast Cuidado com o Pet. Os animais não são prendas de Natal

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Neste episódio, conversamos sobre adopção responsável deixamos o alerta: os animais não são prendas de Natal.

Há quem já esteja a pensar ter um animal há algum tempo e escolhe a época do Natal para o fazer. Nestes casos, é uma decisão pensada, mas também há pessoas que o fazem sem pensar muito no assunto, o que, em certos casos, termina em abandono.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet conversámos com Sandra Vicente, responsável pela União para a Protecção dos Animais (UPPA), em Sintra, sobre as adopções espontâneas nesta época festiva, o problema de os animais ainda serem vistos como prenda e ainda por que razão é que esta associação foge à regra e não fecha portas nestas datas.

“A UPPA permite adopções no Natal, mas com uma condição: o nosso apelo é a adopção responsável durante o ano inteiro e não apenas no Natal. Os animais não são presentes de Natal, nem são coisas, mas isso não impede que uma pessoa responsável queira dar uma família ao cão”, explica.

Neste momento, a associação tem 65 cães à espera de serem adoptados com idades entre os dez meses e os 14 anos, como é o caso da Belinha, que vive na associação há mais de dez. Quem adoptar na UPPA tem que preencher um formulário e marcar visitas, o que quer dizer que não pode trazer o cão para casa no primeiro dia.

“As adopções são ao sábado. Portanto, nunca poderia chegar uma pessoa no sábado, véspera de Natal, para oferecer o cão à filha ou sogra. Isso não é fiável”, salienta a responsável pela associação.

“Agora, se uma família chegar este mês e disser que está a pensar adoptar um cão, quer conhecê-lo e e que adorava que passasse o Natal em casa, porque não dar esta oportunidade ao cão?”, questiona.

Conhecer o animal (e o passado dele) é fundamental para os primeiros dias com a nova família. Grande parte destes animais passou por situações de maus-tratos e abandono, pelo que a confiança com o novo dono pode demorar a acontecer. A UPPA sabe disto, razão pela disponibiliza gratuitamente um treinador e comportamentalista animal para visitar o cão e ajudar na mudança.

Se o animal for para um familiar, é importante que essa pessoa visite a UPPA. “Nós não damos cães de presente a ninguém. A pessoa chega cá, assina os papéis e, como seguimos as adopções, conseguimos perceber que o cão está com a pessoa a quem o entregamos”, aponta.

Mesmo que estejas decidido a ter um cão no Natal, é importante que percebas uma coisa: a azáfama da época festiva por causar stress no animal e desencadear comportamentos que não estavas à espera. Além disto, há sempre muita comida na mesa – e ele pode comer alguma coisa que não deve sem que te apercebas. Sandra aconselha que é melhor ires buscá-lo depois das festas. Enquanto esperas, podes sempre ajudar esta associação com mantimentos e ração para os cães.

